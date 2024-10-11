Evcilik Filminin Prömiyeri Antalya'da Yapıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Evcilik Filminin Prömiyeri Antalya'da Yapıldı

Nejat İşler, 'Risk almayanlarla iş yapmaktan sıkıldım' dedi. Film seyirciden yoğun ilgi gördü.

11.10.2024 22:09
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"Evcilik" filminin prömiyeri Antalya'da yapıldı

Ünlü oyuncu Nejat İşler: "Risk almayanlarla iş yapmaktan sıkıldım"

ANTALYA - Öykü Karayel, Fatih Artman, Deniz Işın, Nejat İşler'in rol aldığı "Evcilik" filminin prömiyeri, Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yapıldı. Ünlü oyuncu Nejat İşler'in yapımcılığını yaptığı Ümit Ünal'ın yönettiği film, seyirciden yoğun ilgi gördü. Film sonrası gerçekleştirilen söyleşi sırasında açıklamalarda bulunan Nejat İşler, "Kötü komşu ev sahibi yaptırır, risk almayanlarla iş yapmaktan sıkıldım. Çok da param yok, emeğimi koyuyorum" dedi.

Ümit Ünal yeni filmi "Evcilik"in prömiyeri, 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması" kategorisinde AKM Aspendos Salonu'nda izleyiciyle buluştu. Sınıfsal ve kültürel gerilimlere vurgu yapılan filmin yapımcılığını ünlü Oyuncu Nejat İşler ve Emre Oskay üstlenirken, oyuncu kadrosunda Nejat İşler, Öykü Karayel, Deniz Işın, Fatih Artman, Selen Uçer ve Rüçhan Çalışkur yer alıyor. Film sonrası düzenlenen söyleşide film ekibi ve oyuncular, seyirciyle bir araya geldi.

"Kötü komşu ev sahibi yaptırır"

Film sonrası seyircilerin sorularını yanıtlayan Nejat İşler, yapımcı olarak sektöre girişi hakkında açıklamalarda bulundu. İşler, "Kötü komşu ev sahibi yaptırır. Maalesef burada da var, oyuncu olarak risk almadan aynı hikayeleri anlatan insanlardan sıkıldım. Paramı alayım dalgama bakayım değil. Ortak olayım, zarar edersem de sorun değil. Ticaretin kuralı da risk almaktır, risk almayanlarla iş yapmaktan sıkıldım. Çok da param yok, emeğimi koyuyorum. Meslektaşlarıma tavsiye ederim. Burada sevdiğim hikaye, kağıt üstünde her şeye sahip olduğunu sanan burjuvalar geliyor ve kağıt üstünde hiçbir şeyi olmayan, sadece yaşama sevinci olan çiftin mutluluğunu çalıyorlar. Burjuvalar her şeyi çalacaklarını sanıyor, çalamayacaklar" diye konuştu.

"Ufak bütçeli olabilecek bir proje var mı?"

Filmin yönetmeni ve senaristi Ümit Ünal ise film projesini; Nejat İşler'le otururken, İşler'in bağımsız proje gerçekleştirmek istediğini aktarmasıyla hayata geçirmeye karar verdiğini anlattı. Ünal, "Nejat İşler yanıma gelmişti, birlikte otururken yapımcılık yapmak, bağımsız projeler üretmek istediğini anlattı. "Ufak bütçeli olabilecek bir proje var mı?" diye sordu. Ben de Evcilik'i anlatmaya başladım, hikayeyi anlatmaya başladığım sırada "Tamam çekiyoruz" dedi ve oradan buraya geldik. Projenin en büyük sorumlusu Nejat, onun inadı ve ısrarı olmasa bu proje yapılamazdı. Yaklaşık 10 senedir çekmecemde bekleyen bir senaryoydu, başka yapımcılarla da görüştüm, bir türlü hayata geçiremedim" şeklinde konuştu.

Filmin senaryo oluşumuna da değinen Ümit Ünal, şöyle devam etti: "Nejat'ın filmle ilgili çok güzel bir tanımlaması var; "Kaybedecek hiçbir şeyi olmayan iki insan ama yaşama sevinçleri var, onların yanına her şeyi olan ama yaşama sevinci eksik bir çift geliyor. ve bu köylü çiftin yaşama sevincini çalıyorlar" şeklinde. Yaşama sevincini çalmanın da en kolay yolu önce taklit etmek. Oyunla başlayıp ciddiye dönüşürse ne olur diye düşünmüştüm, hikaye böyle oluştu."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Evcilik Filminin Prömiyeri Antalya'da Yapıldı - Son Dakika

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