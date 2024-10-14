Eyüpsultan'daki 400 Yıllık Tarihi Yapı Oto Lastik Dükkanı Oldu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Eyüpsultan'daki 400 Yıllık Tarihi Yapı Oto Lastik Dükkanı Oldu

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Eyüpsultan'da 1600'lü yıllarda inşa edilen tarihi yapı, bugüne kadar alüminyum doğrama ve oto lastik dükkanı olarak kullanılmakta. Belediyenin tabela sökme çalışmalarıyla gündeme gelen yapı, esnafın tepkisini topladı.

14.10.2024 09:19  Güncelleme: 09:26
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Eyüpsultan'da oto lastik dükkanı olarak kullanılan 400 yıllık yapı böyle görüntülendi

İSTANBUL - Eyüpsultan'da Sadrazam Öküzcü Mehmet Paşa tarafından 1600'lü yılların başında inşa ettirilen tarihi yapı kaderine terk edilince alüminyum doğrama ve oto lastik dükkanı oldu. Yapıya monte edilmiş tabelaların belediye ekipleri tarafından söküldüğü tarihi binadaki esnaflar isyan ederken, turizme değil de lastik sektörüne kazandırılan yapı böyle görüntülendi.

Eyüpsultan Topçular'da Sadrazam Öküzcü Mehmet Paşa tarafından 1600'lü yılların başında çeşme, namazgah ve karagöz evi yaptırıldı. Sultan 1'inci Ahmet ve 2'inci Osman döneminde sadrazamlık yapan Öküzcü Mehmet Paşa'nın inşa ettirdiği namazgah ve karagöz evi yıllar içinde atıl duruma düştü. 2010 yılında restore edilen tarihi yapılardan çeşme ve namazgaha bitişik olan karagöz evi ise yıllar önce satışa çıkarılarak özel mülk oldu. Günümüzde esnafın kiraladığı tarihi yapı alüminyum doğrama ve oto lastik dükkanı olarak kullanılıyor. Tarihi çeşme ve namazgaha monte edilen tabelalar sosyal medyada gündem olunca belediye ekipleri harekete geçti. Ekipler, tarihi yapıdaki alüminyum doğrama ve oto lastik dükkanını özel mülk olduğu için kapatamadı. Tarihi yapıya sonradan eklenen tabelaları ekipler sökerken, esnaflar ise bu duruma isyan ediyor. Turizme değil de oto lastikçiye kazandırılan 400 yıllık eser havadan görüntülendi.

"Karagöz evi lastikçi olarak kullanılıyor"

Tarihi yapı hakkında bilgi veren Arkeolog Ömer Faruk Yavaşçay, "Mehmet Paşa'nın Sokullu Mehmet Paşa ile karıştırılmaması gerekiyor. İkisi farklı kişilik. Öküzcü Mehmet Paşa, 1. Ahmet ve 2. Osman döneminde sadrazamlık yapmıştır. Osmanlı tarihi için önemli bir isimdir. Ayrıca 1. Ahmet'in kızıyla da evlenmiştir. Karagümrük semtinde doğmuştur. Babası öküz nalbantlığı yapıyor ve ondan dolayı bu lakabı alıyor. Genç yaşlarda saraya giriyor. Enderun mektebinde eğitim almıştır. Yıllar geçtikçe rütbe atlıyor ve en son sadrazamlık makamına kadar gelmiştir. Osmanlı'nın çeşitli yerlerine tarihi eserler yaptırmıştır. Tarihi eserlerden birisi de arkamızda görünen çeşmedir. Burası 3 kısımdan oluşmaktadır. Öndeki çeşme bölümü, arkasındaki namazgah ve yanda bulunan karagöz evi. Eserler 1615 ve 1618 yılları arasında yapılmıştır. Şu anda biraz bakımsız durumda. Çeşme yarım metre yerin altında kalmış. Namazgah kısmı kirli ve çöpler atılmış. Ayrıca karagöz evi de lastikçi olarak kullanılıyor. Çeşme kamu yapısı arkasında bulunan yapılar ise özel mülk. Buradaki esnaf sıkıntı yaşamakta. Kamunun esnafla bir araya gelerek bir çözüm oluşturması gerekiyor. Çünkü esnafında tabelaları indirilmiş bu durumdan şikayet ediyorlar. Yani buralarda hoş olmayan görüntüler var bunların giderilmesi gerekiyor" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Eyüpsultan'daki 400 Yıllık Tarihi Yapı Oto Lastik Dükkanı Oldu - Son Dakika

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