Floransa Bayrak Dansçıları başkentte gösteri yapacak

Floransa Bayrak Dansçıları (Sbandieratori Città di Firenze), Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında gösteri düzenleyecek.

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği iş birliğinde düzenlenen program kapsamında dans topluluğu Ankara'ya geldi.

Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında başkentlilere gösterilerini sunacak topluluk, cumartesi günü Ankara Kalesi, Ulus Atatürk Heykeli önü ve CSO Ada Ankara'da sabah, öğlen ve akşam saatlerinde başkentlilere görsel şölen sunacak.

Floransa Bayrak Dansçıları

Floransa bölgesine ait klasik bayrak sanatı ekolünde, bir grup arkadaş tarafından Eylül 1998'de kurulan dans topluluğu, 15 ve 16'ıncı yüzyıllara ait kıyafetlerden alıntılanarak hazırlanan kostümleri giyiyor.

Topluluk, Floransa şehrinin dört ana mahallesi Santa Croce, Santo Spirito, San Giovanni ve Santa Maria Novella'nın sancaklarıyla dans ediyor.