Gaziantep'te "Çocuk Şenliği Kitap Fuarı" başladı - Son Dakika

Gaziantep'te çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırılması ve keyifli vakit geçirmesi amacıyla düzenlenen "Çocuk Şenliği Kitap Fuarı", kapılarını açtı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Valilik, Şahinbey Belediyesi, Gaziantep ile Hasan Kalyoncu üniversitelerinin iş birliğinde Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde açılışının gerçekleştirildiği fuarda, 70 yayınevinin çocuklara yönelik kitap ve çalışmaları yer aldı.

Müzikal, sinema, tiyatro, oyun, atölye ve okuma etkinliklerinin yapılacağı fuarda, 18 yazar çocuklarla buluşacak.

Vali Davut Gül, açılıştaki konuşmasında, kış gününde kitap fuarının yapılmasının önemli olduğunu söyledi.

Kurumların kitap fuarlarına katılım için imkan oluşturduğunu ifade eden Gül, "Kitaba erişim noktasında bütün okullarımıza kütüphane kuruldu. Ama fuarda gezerek, yazarlarla tanışarak, kitap temin edilmesi bence çok kıymetlidir. Bu açıdan da kitap fuarını önemsiyoruz. Fuarın dolu dolu geçeceğine inanıyorum." dedi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu ise kentteki gençlerin geleceği için eğitim ve öğretime önemli yatırım yapıldığını anlattı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da fuarla öğrencilerin okuma alışkanlığına katkı sağlamayı ve eğlenceli vakit geçirmelerini hedeflediklerini vurguladı.

Fuar, 20 Şubat'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.