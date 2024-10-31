Genç Kızılay Gönüllüleri Anıtkabir'de

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Genç Kızılay Gönüllüleri'nden Anıtkabir ziyareti

ANKARA - Genç Kızılay Gönüllüleri, Cumhuriyet'in kuruluş yıldönümü ve Kızılay Haftası sebebiyle Anıtkabir'e bir ziyaret düzenledi.

Kızılay'a ismini veren Atatürk'ü anmak, Cumhuriyet'in kuruluş yıldönümü ve Kızılay Haftası'nı kutlamak amacıyla Genç Kızılay Gönüllüleri Anıtkabir'i ziyaret etti. Genç Kızılay Gönüllüleri, aslanlı yolda başları önde yürüdükten sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün mezarına çelenk bıraktı. Genç Kızılay Gönüllüleri, tören alanında dev Atatürk portresi ile Türk bayrağı açarak ziyaretine son verdi.