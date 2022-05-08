Gölbaşı Ülkü Ocakları'ndan "Şahlanış Gecesi" - Son Dakika
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Gölbaşı Ülkü Ocakları'ndan "Şahlanış Gecesi"

08.05.2022 10:17

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, Gölbaşı Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfınca "Gölbaşı Şahlanış Gecesi" düzenlendi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, Gölbaşı Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfınca "Gölbaşı Şahlanış Gecesi" düzenlendi.

Gölbaşı Cumhuriyet Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen programa, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdullah Yüksel, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gölbaşı Ülkü Ocakları Başkanı Ulaş Can Kavak, MHP MYK ve MDK üyeleri, Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanlığı yöneticileri, ilçe başkanları ve yönetim üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya, yaptığı konuşmada, Türk milletinin misyonunun, nizami alem olduğunu belirterek, "Türk cihan hakimiyetinin özü barış, adalet ve huzurdur. Bizim beka davamız sadece toprakların korunması değil, cihana adalet, barış ve huzur getirmektir." dedi.

Davalarının büyük olduğunu dile getiren Karakaya, şunları söyledi:

"Ecdat Anadolu'yu vatan yaparken dünya coğrafyasının en kritik yerinde aleme hakim olacak bir alanı boşuna seçmemiştir. Dünyaya hakim olmak isteyenlerin Anadolu ile ilgilenmelerinin başka bir sebebi yoktur. Bu zor coğrafyada bulunmanın bedelleri olmuştur, olacaktır. Şehitler verdik. Refahımızdan vazgeçtik ama bir iddiamız var. O da aleme barış ve adalet getirmektir. Herkes bunun peşinde koşmayabilir. Ama ülkücüler iddia sahibidir. Bu iddianın bir gereği olarak önce ülkem, sonra partim diyen bir anlayışın mensuplarıyız."

Ülkü Ocakları İl Başkanı Yüksel ise "İlimde, kültürde, sanatta, kısaca hayatın her alanında nitelikli, donanımlı, şuurlu ve imanlı Türk gençlerinin inşası için bütün imkanlarımızı seferber edeceğiz. Biz inanıyoruz ki cumhuriyetimizin 100. yılında yeni bir tarih yazılacak. Birlik ve dirlik içinde güçlü Türkiye vizyonuna salonumuzdaki bu muazzam Türk gençliği ile ulaşılacaktır." ifadelerini kullandı.

Ulaş Can Kavak da Gölbaşı Ülkü Ocaklarının faaliyetlerini anlattı.

Sanatçılar Aşık Sefai, Ali Kınık ve Atilla Yılmaz'ın sahne aldığı program, plaket takdimiyle sona erdi.

Gölbaşı Ülkü Ocakları'ndan Şahlanış Gecesi
Gölbaşı Ülkü Ocakları'ndan Şahlanış Gecesi
Gölbaşı Ülkü Ocakları'ndan Şahlanış Gecesi
Gölbaşı Ülkü Ocakları'ndan Şahlanış Gecesi

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Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Gölbaşı Ülkü Ocakları'ndan 'Şahlanış Gecesi' - Son Dakika


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