Gümüşhane'de eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler Türk yemeklerini çok sevdi

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de "Türk Mutfağı Haftası" kutlamaları çerçevesinde Atatürk Parkı'nda kurulan stantlarda Türk mutfağına özgü yemekler tanıtıldı. Türk mutfağının lezzetli yemeklerinden tadan yabancı uyruklu öğrenciler de etkinlikten memnun kaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesi ile 21-27 Mayıs tarihleri arasında kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında Atatürk Parkı'nda etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinlikte gastronomi alanında uzman akademisyenlerin danışmanlığında ve ünlü şeflerin katkılarıyla hazırlanan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabı esas alınarak hazırlanan Türk mutfağının lezzetli örneklerinden yemekler tanıtılarak vatandaşların beğenisine sunuldu.

Atatürk Parkı'nda açılan stantlarda Gümüşhane Belediyesi tarafından Tekke Pilavı ve erişteli yeşil mercimek çorbası, Kelkit Belediyesi tarafından etli kuru fasulye, Şiran Belediyesi tarafından Keşkek yemeği, Torul Belediyesi tarafından patlıcan, soğan ve kabak dolması, Kürtün Belediyesi tarafından vişneli üzüm yaprağı, beyaz lahana ve kara lahana sarması, Köse Belediyesi tarafından mücver ve humus yemeği, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası tarafından siron, Gümüşeller Kadın Kooperatifi tarafından hazırlanan Türk mutfağı yemekleri, protokolden, vatandaşlardan ve yabancı uyruklu öğrencilerden tam not aldı.

Etkinliğin ardından Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek tarafından katılımcılara plaket takdim edildi.

Yemekleri çok beğendiğini ve Türk yemeklerinin Bangladeş yemeklerinden daha güzel olduğunu söyleyen Gümüşhane Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Bangladeşli Al Niran ise "Türk Mutfağı Haftası festivaline geldim, yemekler çok güzel. Bizim okuldan bir yemek yapmışlar, Kelkit'ten kuru fasulye gelmiş, ızgara yedim. Bizim oraların yemeklerinden biraz farklı sizin yemekleriniz ama sizinkiler daha güzel" diye konuştu.

Kooperatif olarak açtıkları stantta ürünlerini sergilediklerini dile getiren Gümüşeller Kadın Kooperatifi üyesi Sibel Kandaz Olgun, "Bugün burada içli köfte yaptık. Diğer stantları da gezdik, üzüm sarmasından tattık onu çok beğendim. Farklı bir lezzetti. Keşkek tattım. Çok güzeldi herkesin emeğine sağlık her şey lezzetli ve güzeldi. Umarım bugünlerin devamı gelir daha da geliştirilmiş bir şekilde" ifadelerini kullandı.