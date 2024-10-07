Güzel Aşklar Diyarı'nda İki Yeni Fragman - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Güzel Aşklar Diyarı'nda İki Yeni Fragman

Güzel Aşklar Diyarı\'nda İki Yeni Fragman

Deniz'in çaresiz aşk hikayesini anlatan dizinin yeni tanıtım filmleri yayınlandı.

07.10.2024 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KANAL D ekranlarına gelen 'Güzel Aşklar Diyarı dizisinin iki yeni tanıtım filmi yayınlandı. Fragmanlar, istenmeyen gelin olmasına rağmen aşkı için her şeye katlanan Deniz'in çaresizliğini gözler önüne serdi.

Dizide, Cemal Alaca'nın ölümü yüzünden suçlanan ve gelin geldiği konakta ayakta durmaya çalışan Deniz'in içler acısı hali yürekleri burktu. Tanıtım filmlerinde mahkemede görülen Deniz, "Tufan benim akrabam. Kaçırmadı beni. Ben kendi rızamla gittim yanına" sözleriyle Tufan'ı korudu. Arhan, sinirlenerek mahkemeyi terk etti.

İmkansız bir aşkın çevresinde yaşanan olayları izleyici ile buluştursa da içerisinde barındırdığı aile hikayesi ile dikkat çeken dizide Gönül ve Arhan arasında yaşanan çekişme gün yüzüne çıktı. Oğlu Arhan'ı korumak için sınır tanımayan Gönül, "Bu evlilik bir hataydı zaten ilk zelzelede yıkıldı gitti" sözleriyle oğluna çıkışırken Arhan "Sen böyle davranmaya devam ettikçe ben Deniz'e daha çok bağlanacağım anne" karşılığını verdi.

MAHSUN KIRMIZIGÜL İMZALI

Yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül'ün yaptığı Güzel Aşklar Diyarı'nın, yapımcılığını Fatih Aksoy üstleniyor. Senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal'ın kaleme aldığı dizide Halil Ergün, Özgü Kaya, Burak Berkay Akgül, Meltem Cumbul, Melis Birkan, Ege Kökenli, Özgür Emre Yıldırım, Ekin Aksoy, Berkan Şal, Ali Başar, İbrahim Dizlek, Miray Akay, Yankı Ayhan, Yunus Narin, Ersel Şibil, Mustafa Arda Işık, Işıltı Su Alyanak, Lidya Atlik gibi isimler rol alıyor.

Güzel Aşklar Diyarı, yeni bölümleri ile her pazartesi akşamı Kanal D'de olacak.

Kaynak: DHA

Güzel Aşklar Diyarı, Kültür Sanat, Televizyon, Kanal D, Fragman, Magazin, Kültür, Sanat, Medya, Dizi, Aile, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Güzel Aşklar Diyarı'nda İki Yeni Fragman - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:37 Hamas, 7 Ekim saldırılarının yıl dönümünde Tel Aviv’e füze saldırısı başlattı Hamas, 7 Ekim saldırılarının yıl dönümünde Tel Aviv'e füze saldırısı başlattı
10:16 Olay iddia: Almanca bilmeyen aşçı, Düsseldorf’a çalışma ataşesi olarak atandı Olay iddia: Almanca bilmeyen aşçı, Düsseldorf'a çalışma ataşesi olarak atandı
10:08 Kalem kalem hesaplandı 2025’te vergi, ceza ve harçlara yüzde 44 zam Kalem kalem hesaplandı! 2025'te vergi, ceza ve harçlara yüzde 44 zam
09:38 Soykırımın 1. yılı İsrail, Gazze’yi hayalet bölgeye çevirdi Soykırımın 1. yılı! İsrail, Gazze'yi hayalet bölgeye çevirdi
09:18 Surlardaki vahşetin ardından Emniyet’ten 81 ilde “incel“ alarmı Surlardaki vahşetin ardından Emniyet'ten 81 ilde "incel" alarmı
23:25 Giovanni van Bronckhorst’dan puan kaybı sonrası çarpıcı itiraf Giovanni van Bronckhorst'dan puan kaybı sonrası çarpıcı itiraf
23:08 Okan Buruk’tan Giovanni van Bronckhorst için olay sözler Okan Buruk'tan Giovanni van Bronckhorst için olay sözler
22:50 Erden Timur’dan Galatasaraylı taraftarlara çok konuşulacak mesaj Erden Timur'dan Galatasaraylı taraftarlara çok konuşulacak mesaj
22:33 Sur canisinin şokunu atlamadan ’Bari onu kurtaralım’ çığlığı: Senin kafanı keserim Sur canisinin şokunu atlamadan 'Bari onu kurtaralım' çığlığı: Senin kafanı keserim
21:50 Kız yurdunda panik Telleri aşarak girdi, kampüsteki kızlar bağırınca kaçtı Kız yurdunda panik! Telleri aşarak girdi, kampüsteki kızlar bağırınca kaçtı
21:40 İlçe Tarım Müdür Vekili makamında öldürüldü, katil zanlısı için limanda hareketli saatler İlçe Tarım Müdür Vekili makamında öldürüldü, katil zanlısı için limanda hareketli saatler
21:36 Adana Demirspor’da başkan Murat Sancak görevi bıraktı Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak görevi bıraktı
21:04 Beşiktaş, Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Beşiktaş, Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
21:02 Narin’in nerede öldürüldüğü belli oldu Narin'in nerede öldürüldüğü belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2024 12:03:04. #1.13#
SON DAKİKA: Güzel Aşklar Diyarı'nda İki Yeni Fragman - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.