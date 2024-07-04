Kültür Sanat

Harput'un tarihi dokusu, amigurumi sanatıyla buluştu

ELAZIĞ - Elazığ'ın Harput Mahallesi'nde amigurumi sanatı canlanıyor. Halk Eğitim Merkezi'nde Betül Çoban önderliğinde verilen eğitimlerle, yerel motiflerle süslenmiş amigurumi bebekler üretiliyor. Bu el işleri kadınların ekonomik özgürlüğüne katkı sağlarken, turistlerin de ilgisini çekiyor.

Elazığ'ın 5 bin yıllık köklü tarihine sahip Harput Mahallesi'nde, Japonya'dan gelen bir sanat dalı olan amigurumi, yerel el sanatlarıyla buluşarak yeniden canlanıyor. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde usta öğretici Betül Çoban liderliğinde verilen eğitimlerle, amigurumi sanatı Elazığlı kadınların ve gençlerin ilgisini çekiyor. Bu el işleri sadece bir hobi olarak kalmayıp, kadınların ekonomik özgürlüklerini sağlayacak birer gelir kaynağına dönüşüyor. Çoban'ın el emeğiyle ürettiği Harput'un kültürel zenginliğini yansıtan hediyelik ürünler, hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Mini dükkanda zamanını geçiren Betül Çoban, tarihi dokunun içindeki bu sanatı yaşatmanın yanı sıra, içini elyafla doldurarak ördüğü her bir amigurumi bebek, geleneksel el işçiliğiyle modern sanatın bir sentezi olarak öne çıkıyor.

Amigurumi sanatı ile Harput kültürünü buluşturduklarını belirten Çoban, " 3 senedir Halk Eğitim Merkezi'nde amigurumi hocalığı yapıyorum. Ev hanımları ile birlikte amigurumi örüp, bunları satıyoruz ve bundan para kazandı elde ediyoruz. Biz bunu bayağı bir geliştirdik. Ben bu seneki sergimizde bir kompozisyon oluşturdum. Elazığ'ın unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını, kültürümüzü yansıtmak adına bir ambiyans yakalamaya çalıştık. Çok güzel ilgi gördü. Yaz boyunca buradayız. Kursiyerlerim ve usta öğretici arkadaşlarımın da yaptığı ürünleri hem sergileyip hem de satışını yapacağız" dedi.

Yoğun ilgi gördüklerini dile getiren Çoban, " Amigurumi hocasıyım ve 3 senedir bu sanat ile uğraşıyorum. Sıkı iğne tekniği ile yapılan bir yöntem. Türkiye'de ise dolgu bebek yapımı ismi ile geçiyor. Biz bunu seri üretim şeklinde yapıyoruz ve insanların beğenisine sunuyoruz. Amigurumi dışında el emeği göz nuru her şeyi yapıyoruz. O yüzden yaptığımız iş ile gurur duyuyoruz. Ayrıca Harput'taki yerimize gelen turistlere yöresel kıyafetlerimizi giydirerek fotoğraf çekimi yapıyoruz. Herkesi medeniyetler beşiği Harput'a bekleriz" diye konuştu.