Hatay'da Berat Kandili dolayısıyla mevlit programı düzenlendi - Son Dakika

Hatay'da Berat Kandili dolayısıyla mevlit programı düzenlendi

HATAY - Hatay'ın Antakya İlçesi'nde Berat Kandili dualarla idrak edildi.

Anadolu'nun ilk camisi olan Habib-i Neccar Cami'sini dolduran cemaat, dua etti, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif dinledi.

Hatay İl Müftü Yardımcısı Murat Akçay kandil dolayısıyla camide düzenlenen programda vaaz verdi.

Programa katılan vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.