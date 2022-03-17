Hatay'da Berat Kandili dolayısıyla mevlit programı düzenlendi - Son Dakika
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Hatay'da Berat Kandili dolayısıyla mevlit programı düzenlendi

17.03.2022 22:36

Hatay'da Berat Kandili dolayısıyla mevlit programı düzenlendi Hatay'ın Antakya İlçesi'nde Berat Kandili dualarla idrak edildi.

Hatay'da Berat Kandili dolayısıyla mevlit programı düzenlendi

HATAY - Hatay'ın Antakya İlçesi'nde Berat Kandili dualarla idrak edildi.

Anadolu'nun ilk camisi olan Habib-i Neccar Cami'sini dolduran cemaat, dua etti, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif dinledi.

Hatay İl Müftü Yardımcısı Murat Akçay kandil dolayısıyla camide düzenlenen programda vaaz verdi.

Programa katılan vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

Hatay'da Berat Kandili dolayısıyla mevlit programı düzenlendi
Hatay'da Berat Kandili dolayısıyla mevlit programı düzenlendi
Hatay'da Berat Kandili dolayısıyla mevlit programı düzenlendi

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Berat Kandili, Antakya, Hatay, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Hatay'da Berat Kandili dolayısıyla mevlit programı düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da Berat Kandili dolayısıyla mevlit programı düzenlendi - Son Dakika
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