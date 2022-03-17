Hatay'da Berat Kandili dolayısıyla mevlit programı düzenlendi - Son Dakika

Hatay'da Berat Kandili dolayısıyla mevlit programı düzenlendi
HATAY - Hatay'ın Antakya İlçesi'nde Berat Kandili dualarla idrak edildi.
Anadolu'nun ilk camisi olan Habib-i Neccar Cami'sini dolduran cemaat, dua etti, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif dinledi.
Hatay İl Müftü Yardımcısı Murat Akçay kandil dolayısıyla camide düzenlenen programda vaaz verdi.
Programa katılan vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.
Kaynak: İHA
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