Hatay'da "Çiçek Bayramı" kutlandı - Son Dakika
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Hatay'da "Çiçek Bayramı" kutlandı

17.04.2022 13:53

Hatay'da "Çiçek Bayramı" kutlandı Hatay'ın Samandağ ilçesinde Ortodoks Hıristiyan vatandaşlar, Dallar Şeğnini Bayramı'nı (Çiçek Bayramı) kutladı.

Hatay'da "Çiçek Bayramı" kutlandı

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde Ortodoks Hıristiyan vatandaşlar, Dallar Şeğnini Bayramı'nı (Çiçek Bayramı) kutladı.

Her yıl Paskalya Bayramı'ndan bir hafta önce kutlanan ve Hz. İsa'nın çarmıha gerilmeden önce Kudüs'e son kez girişinde zeytin dallarıyla karşılandığı tarih olarak kabul edilen Çiçek Bayramı için St. İlyas Ortodoks Kilisesi'nde ayin yapıldı. Papaz Abdullah Yumurta'nın yönettiği, kent ve yöredeki çok sayıdaki Hıristiyan'ın katıldığı ayinde Arapça İncil okunarak dua edilip, mumlar yakıldı. Anne ve babalarıyla birlikte bayramlıklarını giyip kiliseye gelen çocuklar, ellerindeki çiçek ve yakılan mumlarla kilise içerisinde ilahiler eşliğinde üç kez tur attı.

Samandağ Kaymakamı Murat Kütük ve Samandağ İlçe Emniyet Müdürü Asuman Karacık da Hıristiyan vatandaşların bayramını kutladı. Polis ekipleri kilise çıkışında vatandaşlara çiçek dağıtarak, vatandaşların bayramını kutladı.

Hatay'da Çiçek Bayramı kutlandı
Hatay'da Çiçek Bayramı kutlandı
Hatay'da Çiçek Bayramı kutlandı

YORUMLAR
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Hristiyan, Hisarcık, Samandağ, Hatay, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Hatay'da 'Çiçek Bayramı' kutlandı - Son Dakika


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