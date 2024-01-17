16:30 •
"Bayan Bacak" lakaplı Yeşilçam sanatçısı Serpil Örümcer, faturalarını ödeyebilmek için eski fotoğraflarını satıyor•
Hatay'ın Defne ilçesinde, ev hanımları aile ekonomilerine katkı sağlamak için kermes düzenledi.
Gümüşgöze Mahallesi'nde düzenlenen kermeste, ev hanımları hazırladıkları yöresel ürünleri satışa sundu.
El işlerinden gıdaya kadar çok sayıda ürünün yer aldığı kermesle ev hanımları aile bütçesine katkı sağlıyor.
Son Dakika › Kültür Sanat › Hatay'da Ev Hanımlarının Düzenlediği Kermes Aile Ekonomisine Katkı Sağlıyor - Son Dakika