Her biri servet değerinde... Asırlık kilitlerin aynısını yaptı - Son Dakika
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Her biri servet değerinde... Asırlık kilitlerin aynısını yaptı

15.05.2022 10:42

Her biri servet değerinde.

Her biri servet değerinde... Asırlık kilitlerin aynısını yaptı

BURSA - Bursa'da düzenlenen el sanatları festivalinde sergi açan kilit ustası standını ziyaret edenlere yaptığı yüzlerce çeşit her biri servet değerinde kilidi tanıyor.

Çocukluk yıllarında, bakır ustası babasının atölyesinde yardım amaçlı çalıştığı sıralarda bir konağın kapı kilidinin motiflerinden etkilenerek, kilitlere merak saran Mehmet Yuğuran, kilit yapmayı öğrendi. Asırlık kilitlere meraklı olan usta yüzlerce yıllık kilitlerin birebir aynısını yapıyor. Türkiye'de bu tarz kilit yapan sayılı ustalardan olan Yuğuran, yaptığı her biri asırlık yüzlerce çeşit kilidi merak eden herkese hikayesiyle birlikte anlatıyor.

Bu işi 40 yıldır yaptığını ifade eden Mehmet Yuğuran, "Ben Osmanlı'dan günümüze gelen kilitleri tekrar hayat geçirmeye çalışıyorum. Tarihi kilitlerin birebir aynılarını yapıyorum. Bu işi yapan usta Türkiye'de bir elin parmağını geçecek kadar kalmadı. Osmanlı kilitçiliği son demlerini yaşayan bir sanat, bizim yüzlerce çeşit kilitlerimiz var istenilen her kilidin aynısını yapabilirim. Yapmış olduğum bu kilitleri tarihi evlerini restore edenler tercih ediyor. Yaptığım bu zamana kadar bin lira ile 40 bin lira arasında değişen fiyatlarda tarihi kilit yaptım. Bu kilitleri koleksiyon yapmak için alanlarda oluyor" dedi.

Her biri servet değerinde... Asırlık kilitlerin aynısını yaptı
Her biri servet değerinde... Asırlık kilitlerin aynısını yaptı
Her biri servet değerinde... Asırlık kilitlerin aynısını yaptı
Her biri servet değerinde... Asırlık kilitlerin aynısını yaptı

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Çocukluk, Osmanlı, Türkiye, Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Her biri servet değerinde... Asırlık kilitlerin aynısını yaptı - Son Dakika


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