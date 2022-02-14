Üye Girişi
Huzurevinde Sevgililer Günü'nde evlilik yolunda ilk adımı attılar - Son Dakika

Huzurevinde Sevgililer Günü'nde evlilik yolunda ilk adımı attılar

14.02.2022 11:50
Huzurevinde Sevgililer Günü'nde evlilik yolunda ilk adımı attılar

Adana'da rahatsızlığı nedeniyle 4 yıl önce huzurevine yerleşen emekli öğretmen Mehmet Mithat Cengiz, burada tanışarak kendisini evliliğe ikna eden Vesile Uğurluel'e 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlenme teklif etti.

Adana'da rahatsızlığı nedeniyle 4 yıl önce huzurevine yerleşen emekli öğretmen Mehmet Mithat Cengiz, burada tanışarak kendisini evliliğe ikna eden Vesile Uğurluel'e 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlenme teklif etti.

Şeker rahatsızlığı nedeniyle 2018 yılında Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine yerleşen 65 yaşındaki Mehmet Mithat Cengiz, kuruma 6 ay önce gelen Vesile Uğurluel (66) ile tanıştı.

Rahatsızlığı sırasında kendisini yalnız bırakmayan, sürekli onunla sohbet eden Uğurluel'e aşık olan Cengiz, huzurevi personelinin de desteğiyle hazırlanan kırmızı balonlarla süslü özel bir alanda sevdiği kadına evlenme teklifinde bulundu.

-"Birbirimize sonuna kadar baston olacağız, güç vereceğiz"

İlk eşinde 21 yıl önce ayrılan Mehmet Mithat Cengiz, gazetecilere ikinci evliliği Vesile Uğurluel ile tanışana kadar hiç düşünmediğini anlattı.

Şeker hastalığından dolayı ayağında yara oluştuğunu ve kendisine bakmayacak duruma geldiğini aktaran Cengiz, bu nedenle 2018'de huzurevine geldiğini söyledi.

Huzurevindeki personelin bakımı ve sağlıkçıların kendisiyle sürekli ilgilenmesiyle neredeyse kesilecek durumdaki ayağının iyileştiğini dile getiren Cengiz, bu süreçte tanıştığı Vesile Uğurluel'in de kendisine çok destek olduğunu belirtti.

-"Birbirimize sonuna kadar baston olacağız, güç vereceğiz"

İkinci evliliği hiç düşünmemesine rağmen Uğurluel'i görünce etkilendiğini anlatan Cengiz, "Baktım, onun sevgisine, şefkatine muhtacım. Birbirimize iyi günde, kötü günde, varlıkta, yoklukta, sağlıkta ölene kadar destek olacağız. Birbirimize sonuna kadar baston olacağız, güç vereceğiz. Hep beraber bu dünyayı böyle yaşayıp gideceğiz inşallah. Herkesin şefkate, sevgiye ihtiyacı var. Bu dünyada sevgisiz ve şefkatsiz yaşamak zor." diye konuştu.

Eşinden ayrılan Vesile Uğurluel de huzurevinde hayatının en güzel teklifini aldığını ve çok mutlu olduğunu söyledi.

Huzurevine gelene kadar evlilikle ilgili düşüncesinin olmadığını anlatan Uğurluel, şöyle devam etti:

"Ta ki hocayı görene kadar. Geldim, oturdum masasına, beni, konuşmamı beğendi. İki sefer reddedildim ama ben inat ettim, yendim onu. Bana 'ikinci evliliği düşünemiyorum Vesile hanım' dedi. Ben de 'düşünme ama ben seni alacağım' dedim. Sevdim, yar ettim aldım. Dedim ki 'sen yatağa düşersin kimse bakmaz, ama ben sana bakarım' diyerek onu ikna ettim."

Uğurluel, hayatının ikinci baharında tanıştığı Mehmet Mithat Cengiz ile nisan ayından sonra nikah masasına oturmayı planladıklarını söyledi.

Huzurevi Müdürü Serdar Güneş, Mehmet Cengiz ve Vesile Uğurluel'in huzurevinde tanıştığını belirterek, "Burada birbirlerine destek oldular. Muhabbetleri arttıkça ilişkilerinin boyutu değişti ve böyle bir karar aldılar, biz de bu kararı saygıyla karşıladık ve kendilerine uygun ortamı sağladık." dedi.

Huzurevinde Sevgililer Günü'nde evlilik yolunda ilk adımı attılar
Huzurevinde Sevgililer Günü'nde evlilik yolunda ilk adımı attılar
Huzurevinde Sevgililer Günü'nde evlilik yolunda ilk adımı attılar
Huzurevinde Sevgililer Günü'nde evlilik yolunda ilk adımı attılar

YORUMLAR
500

Sevgililer Günü, Evlilik, Emekli, Adana, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Huzurevinde Sevgililer Günü'nde evlilik yolunda ilk adımı attılar - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:59 Böylesi görülmedi! Maçta futbolcunun dili boğazına kaçtı, futbolcular birbirine girdi
11:57 Vicdansızlığın bu kadarı! Köpekleri canlı canlı timsah dolu göle attılar
11:50 Feyza Aktan gözünü influencerlığa dikti! Her paylaşım için 5-25 bin TL istiyor
11:49 49'luk Defne Samyeli'den gövde gösterisi! Kasığına kadar açılan yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi
11:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan eşinin sağlık durumunu anlattı: Durumu hala pozitif, tedavisi sürüyor
11:44 14 Şubat dolar 13,58'den alıcı buluyor
11:43 KDV indirimini fiyatlara yansıtmayanlara Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uyarı: Şiddetli cezalar uygulayacağız
11:09 YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar: Üniversite sınavında barajın kalkmasıyla kalitenin düşeceğini söylemek makul bir eleştiri değil
11:09 Adı yakın arkadaşı tarafından söylenince küplere bindi! Atakan'dan Ogeday'a sitem
11:07 "Hangi ittifakta yer alacaksınız?" sorusuna Fatih Erbakan'dan cevap: 20 senenin günahına son dakika ortak olmak bizim açımızdan uygun değil
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 12:17:00. #1.12#
SON DAKİKA: Huzurevinde Sevgililer Günü'nde evlilik yolunda ilk adımı attılar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement