İhtiyaç Sahibi Gelinlere Gelinlik Bağışı - Son Dakika
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Kültür Sanat

İhtiyaç Sahibi Gelinlere Gelinlik Bağışı

İhtiyaç Sahibi Gelinlere Gelinlik Bağışı

Ortahisar Muhtarlığı, 51 ihtiyaç sahibi gence gelinlik bağışında bulundu, kampanya büyüyor.

13.10.2024 12:48
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Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Ortahisar Mahallesi Muhtarlığında yaklaşık 3 aydır yürütülen kampanya kapsamında 51 genç kıza gelinlik bağışında bulunuldu.

Kadınla Başlar Derneği, yaklaşık 3 ay önce Ortahisar Mahallesi Muhtarı Süleyman Kara'ya evlilik hazırlığında olan ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle gelinlik alamayan çiftlere verilmek üzere 30 gelinlik teslim etti.

Gelinlikleri muhtarlıkta sergileyen Kara'nın sosyal medya hesabından yaptığı gelinlik bağışı duyurusu kısa sürede çok kişiye ulaştı.

Muhtarlığın camına "Bu gelinlikler evlenecek gelin adaylarına Ortahisar Muhtarlığının hediyesidir" yazan Kara, farklı illerden de bağışlar almaya başladı.

Hayırseverlerin 282 gelinlik, kına ve nişan elbisesi ulaştırdığı Kara, bugüne kadar 10'u Trabzon dışından olmak üzere 51 genç kızın hayaline kavuşmasına aracı oldu.

Muhtar Süleyman Kara, AA muhabirine, 15 yıllık görevi süresince vatandaşlara gıda, kırtasiye, giyecek ve yakacak gibi yardımlarda bulunduğunu söyledi.

Bir süre önce Kadınla Başlar Derneğinin ihtiyaç sahibi genç kızlara bağışlanmak üzere muhtarlığa 30 gelinlik verdiğini belirten Kara, "Bunlar duyuldukça hem gelinlikler hem de talepler artmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Kütahya'dan bir kardeşimiz 200 gelinlik bağışladı. Bunların hepsi yeni gelinlik. Biz de bu gelinlikleri ihtiyaçlı gelin adayı kızlarımıza hediye ediyoruz." dedi.

Kara, Türkiye'nin her tarafından bağış ve talep geldiğini kaydederek, "Her tarafa yetişmeye çalışıyoruz. İl dışına kargoyla gönderiyoruz." ifadesini kullandı.

İkinci el gelinlik de kabul ettiklerini anlatan Kara, "Kişi kendi temizlettiriyor, durumu yoksa biz temizlettiriyoruz. Gelinliği kullandıktan sonra isteyenlerinkini geri alıyoruz, kimisi de hatıra olarak saklamak istiyor. Bu iş o kadar büyüdü ki biz gelinliksiz kalmıyoruz." diye konuştu.

Kara, az da olsa hayırseverlerin damatlık ve abiye kıyafetler de bağışladığını, bunları da isteyenlere hediye ettiklerini söyledi.

"Bazıları geliyor, giyiyor, o kadar yakışıyor ki mutluluktan ağlıyor"

Bugüne kadar 51 gelinliği ihtiyaç sahibi genç kızlara hediye ettiklerini kaydeden Kara, "Trabzon'da bir ayakkabı firması aradı, gelinlik kampanyasını duymuş, 'Gelinliği sen veriyorsan ayakkabısını da ben vereyim. Hazırlayıp göndereyim.' dedi. Anlatamam mutluluğumu, teşekkür ediyorum." dedi.

Kara, şunları söyledi:

"Bazıları geliyor, bedenine göre bulamıyor, üzüntüden ağlıyor. Bazıları geliyor, giyiyor, o kadar yakışıyor ki bu sefer mutluluktan ağlıyor. Kimileri şehir dışından geliyor. 'Böyle bir şey olamaz, bu zamanda kim kime bedava bir şey verir.' diye inanmayıp doğru olup olmadığını öğrenmek için geliyorlar. Çok güzel olaylarla karşılaşıyoruz. Sadece ilimize, ilçelerimize değil, Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz."

Muhtar Süleyman Kara, azalarıyla farklı projeler yapmak için çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Ortahisar, trabzon, Kadın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat İhtiyaç Sahibi Gelinlere Gelinlik Bağışı - Son Dakika

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