İnegöl'ün mutfak kültüründen 150'ye yakın damak tadı tanıtıldı - Son Dakika
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İnegöl'ün mutfak kültüründen 150'ye yakın damak tadı tanıtıldı

14.05.2022 14:41
İnegöl'ün mutfak kültüründen 150'ye yakın damak tadı tanıtıldı

Bursa'nın köftesiyle meşhur ilçesi İnegöl'de belediye tarafından 95 kırsal mahallede iki yıllık araştırma sonucu belirlenen yemekler, gastronomi etkinliğinde türküler eşliğinde tanıtıldı.

Bursa'nın köftesiyle meşhur ilçesi İnegöl'de belediye tarafından 95 kırsal mahallede iki yıllık araştırma sonucu belirlenen yemekler, gastronomi etkinliğinde türküler eşliğinde tanıtıldı.

İnegöl Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Balkan, Kafkas ve Türk cumhuriyetleri kökenli vatandaşların da yaşadığı ilçenin zengin mutfak kültürüne ilişkin araştırmada 150'ye yakın yemek belirlendi.

"Gastro İnegöl" adı verilen organizasyonda, İnegöl çiftetellisi, kestaneli kelem sarma, İnegöl bal kabağı humusu, çıbrıkalı peynir ve ıspanaklı ulevak, İnegöl simidi eşliğinde İnegöl çorbası, ara sıcak olarak kıymalı patatesli Boşnak böreği ile kıymalı pırasalı Arnavut böreği, yumurtalı İnegöl piyazı, İnegöl köftesi, İnegöl büryan (İnegöl mişoriz), kuru erikli yahni ve İnegöl tepsi mantısı, sütlü kadayıf ve kabak tatlısı ikram edildi.

Rıdvan Sayın'ın seslendirdiği İnegöl türküleri eşliğinde gerçekleşen tanıtımda, bu lezzetlerin görselleri de sunuldu. Ayrıca, gençler için İnegöl köftesinden oluşturulan "Z kuşağı menüsü" ile "Hızlı menü" isimlerinin verildiği fast food menülerinin tanıtımı yapıldı.

Kaymakam Eren Arslan, etkinlikte yaptığı konuşmada, ilçenin gastronomi alanında hak ettiği yere ulaşacağına inandığını belirtti.

Üreten şehir olarak tanımladıkları İnegöl'ün var olan gücü ve değerlerinin yanında turizmde de hak ettiği yeri alabilmesi adına başlattıkları çalışmanın bir ayağı olan Gastro İnegöl etkinliğinin, şehrin zenginliğini ortaya koyması açısından çok kıymetli olduğunu vurgulayan Arslan, "İnegöl, barındırdığı kültürel zenginlikle, üretim gücüyle, taşıdığı kültürel değerleriyle çok zengin bir mutfağa sahip." ifadesini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Halide Serpil Şahin ise uzman ekiple şehrin lezzetlerinin tanıtılması noktasında başlatılan çalışmanın önemine işaret etti.

Şahin, "İnegöl, lezzetlerinde de kozmopolit bir yapıya sahip. Sadece köftesi değil, birçok yemeği var. İşte bunları tanıtabilmek İnegöl turizmine önemli katkı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

"İnegöl mutfağının başaktörü köfte"

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, ilçenin sanayi gücüyle, tarımıyla, turizmiyle ve insan gücüyle gelişmeye devam ettiğine dikkati çekti.

İlçe mutfağının başaktörünün İnegöl köftesi olduğuna değinen Taban, şunları kaydetti:

"İnegöl, farklı kültürlerin birbirinden lezzetli, sofralarımızı zenginleştiren lezzetleriyle dikkatleri çekmektedir. Bu zenginliğimizi besleyebilmek adına iki yıldır belediyemiz içinde oluşturduğumuz uzman ekibimiz köylerimizi, kırsal mahallelerimizi taradılar. Öncelikle gastronomi olmak üzere türküler, maniler, yöresel kıyafetler, sözlü tarih çalışmaları, tarihi eser taramaları yapılan bu çalışmaların bütününü göstermektedir.

Köfte, ayçiçeği çekirdeği gibi var olan tescilli markalarımızın yanı sıra yenilerini de ortaya çıkarmak adına yaklaşık 10 marka tescili ve 11 de coğrafi işaret başvurusunu gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Gelişime açık, sürekli kendini zinde tutan, turizmin önemli bir ayağı olan gastronomi, şehirlerin önemli bir tanıtım ayağı olma yolunda hızla ilerliyor. İnegöl olarak bu gelişimden ve canlılıktan hak ettiği karşılığı alabilmek adına da şehrin tüm dinamikleriyle, ayakları yere basan, prensipli, ileriye dönük projelerle Gastro İnegöl markasını ülkemizde ve dünyada tanınır bir marka haline getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

İnegöl'ün mutfak kültüründen 150'ye yakın damak tadı tanıtıldı
İnegöl'ün mutfak kültüründen 150'ye yakın damak tadı tanıtıldı
İnegöl'ün mutfak kültüründen 150'ye yakın damak tadı tanıtıldı
İnegöl'ün mutfak kültüründen 150'ye yakın damak tadı tanıtıldı
İnegöl'ün mutfak kültüründen 150'ye yakın damak tadı tanıtıldı

YORUMLAR
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Mobilya'nın başkenti İnegöl gastronomi için kolları sıvadı Mobilya'nın başkenti İnegöl gastronomi için kolları sıvadı Üzerine asit dökülen işçi ağır yaralandı Üzerine asit dökülen işçi ağır yaralandı

Gastronomi, Hisarcık, İnegöl, Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat İnegöl'ün mutfak kültüründen 150'ye yakın damak tadı tanıtıldı - Son Dakika


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