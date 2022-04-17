"İpek Yolu'nda ve Zamanda Geriye Yolculuk" sergisi yarın açılacak - Son Dakika
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"İpek Yolu'nda ve Zamanda Geriye Yolculuk" sergisi yarın açılacak

17.04.2022 13:39
"İpek Yolu'nda ve Zamanda Geriye Yolculuk" sergisi yarın açılacak

Fotoğraf sanatçısı Renate Graf'ın "İpek Yolu'nda ve Zamanda Geriye Yolculuk" başlıklı fotoğraf sergisi 18 Nisan'da sanatseverlerle buluşacak.

Fotoğraf sanatçısı Renate Graf'ın " İpek Yolu'nda ve Zamanda Geriye Yolculuk" başlıklı fotoğraf sergisi 18 Nisan'da sanatseverlerle buluşacak.

Avusturya Kültür Ofisi'nin destek ve organizasyonuyla, Fransız Konsolosluğu himayesinde, Institut Français İstanbul'un katkılarıyla gerçekleştirilen serginin açılış etkinliği Muse Contemporary Sanat Galerisi'nde yapılacak.

Küratörlüğü Nicolas Martin Ferreira tarafından yürütülen sergi, açılışın ardından Avusturya Kültür Ofisi, Fransız Enstitüsü İstanbul ve Muse Contemporary Sanat Galerisi'nde İstanbullu sanatseverlere kapılarını açacak.

Sanatçı Graf'ın 1993'te ressam Anselm Kiefer ile Orta Asya'daki İpek Yolu rotasında çıktığı üç aylık keşif yolculuğunun ilham kaynağı olduğu sergi, ziyaretçileri zaman, alan, yaşam yerleri ve manzaralar yardımıyla değişmez olanı sorgulamak üzere yolculuğa davet ediyor.

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Avusturya, İpek Yolu, İstanbul, Nisan, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'İpek Yolu'nda ve Zamanda Geriye Yolculuk' sergisi yarın açılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: "İpek Yolu'nda ve Zamanda Geriye Yolculuk" sergisi yarın açılacak - Son Dakika
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