"İpek Yolu'nda ve Zamanda Geriye Yolculuk" sergisi yarın açılacak - Son Dakika

Fotoğraf sanatçısı Renate Graf'ın " İpek Yolu'nda ve Zamanda Geriye Yolculuk" başlıklı fotoğraf sergisi 18 Nisan'da sanatseverlerle buluşacak.

Avusturya Kültür Ofisi'nin destek ve organizasyonuyla, Fransız Konsolosluğu himayesinde, Institut Français İstanbul'un katkılarıyla gerçekleştirilen serginin açılış etkinliği Muse Contemporary Sanat Galerisi'nde yapılacak.

Küratörlüğü Nicolas Martin Ferreira tarafından yürütülen sergi, açılışın ardından Avusturya Kültür Ofisi, Fransız Enstitüsü İstanbul ve Muse Contemporary Sanat Galerisi'nde İstanbullu sanatseverlere kapılarını açacak.

Sanatçı Graf'ın 1993'te ressam Anselm Kiefer ile Orta Asya'daki İpek Yolu rotasında çıktığı üç aylık keşif yolculuğunun ilham kaynağı olduğu sergi, ziyaretçileri zaman, alan, yaşam yerleri ve manzaralar yardımıyla değişmez olanı sorgulamak üzere yolculuğa davet ediyor.