İş insanı Efe Bezci, babasının klasik otomobil hayalini gerçekleştirdi - Son Dakika
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İş insanı Efe Bezci, babasının klasik otomobil hayalini gerçekleştirdi

19.06.2022 17:09

BESA Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Efe Bezci, arabalara düşkünlüğüyle bilinen babası eski Ankara Ticaret Odası (ATO) ve BESA Grup Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci'ye Babalar Günü için klasik araba hediye etti.

BESA Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Efe Bezci, arabalara düşkünlüğüyle bilinen babası eski Ankara Ticaret Odası (ATO) ve BESA Grup Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci'ye Babalar Günü için klasik araba hediye etti.

Bodrum Küçükbük Mahallesi'ndeki The Bo Viera'da düzenlenen hediye takdiminde keyifli anlar yaşandı. Efe Bezci, sahilden kullanarak getirdiği aracı babasına hediye etti. Babasının elini öperek Babalar Günü'nü kutlayan oğlu Bezici, daha sonra araçla babası ve aile üyeleriyle gezinti yaptı.

Babasının hayalini gerçekleştiren Bezci, gazetecilere, "Babamın klasik otomobil tutkusundan dolayı ablamlarla böyle bir hediye almayı düşündük. 1974 model Amerika'da müzeden bulduk. Zorda olsa bir yıl içerisinde getirttik. Kendisi de çok mutlu oldu. Torunlarıyla birlikte keyifli şekilde binmesini diliyorum." diye konuştu.

Çocuklarına teşekkür eden Salih Bezci de çok mutlu olduğunu ifade etti.

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Kaynak: AA

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat İş insanı Efe Bezci, babasının klasik otomobil hayalini gerçekleştirdi - Son Dakika

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