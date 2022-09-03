İzmir'de down sendromlu gencin damatlık giyme hayali gerçek oldu - Son Dakika
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İzmir'de down sendromlu gencin damatlık giyme hayali gerçek oldu

03.09.2022 17:16
İzmir'de down sendromlu gencin damatlık giyme hayali gerçek oldu

İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan down sendromlu 22 yaşındaki Oğuzhan Aydın'ın isteği üzerine temsili düğün yapıldı.

İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan down sendromlu 22 yaşındaki Oğuzhan Aydın'ın isteği üzerine temsili düğün yapıldı.

Çamdibi Mahallesi'nde annesi ile birlikte yaşamını sürdüren Aydın'ın damatlık giyme ve düğün yapma hayalini çevresindekilere söylemesi üzerine ailesi ve yakınları harekete geçti.

Daha önce de benzer çocuklar için organizasyonlar düzenleyen Burcu Can'ın (41) durumdan haberdar olmasının ardından düğün için hazırlık yapıldı.

Evlerinin önünde düzenlenen düğün öncesinde damatlığını giyen Aydın, süslenen düğün arabasına binerek müzik eşliğinde mahalle turu attı.

Kendisi gibi down sendromlu çocukların da aralarında olduğu arkadaşları ve komşuları tarafından coşkuyla karşılanan Aydın, alkışlarla düğün arabasından indi.

Arkadaşlarıyla müzik eşliğinde oynayarak eğlenen Aydın, mutlu bir gün geçirdi.

Mutluluklarına vesile olmak

Organizasyonu gerçekleştiren Burcu Can (41), 5 yıl önce down sendromlu çocukların hayallerini gerçekleştirmek üzere yola çıktıklarını söyledi.

Down sendromlu çocukların gelin, damat veya asker olmak gibi hayallerinin olduğunu, bunları gerçekleştirerek mutluluklarına vesile olmaya gayret ettiklerini anlatan Can, şöyle konuştu:

"Bir süre önce kaybettiğimiz Yağmur Gülşah isminde bir down sendromlu kızımız vardı. Ona da gelinlik giydirmiştik. Maalesef şu an aramızda yok. Kendi kendime 'bu burada bitmemeli' dedim. Onun bebeklik arkadaşı da Oğuzhan. Oğuzhan da damat olmak istediğini söyleyince neden olmasın dedim. Burada üç arkadaşımla birlikte bu düğünü gerçekleştirdik."

Can, bundan sonra da toplu sünnet törenleri, düğünler, asker uğurlama gibi etkinliklerle bu çocukların hayallerini gerçekleştirmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

Oğuzhan Aydın'ın annesi Rukiye Ezin de Oğuzhan'ın heyecandan uyuyamadığını, dört gözle düğününü beklediğini söyledi.

Oğlunu damatlıkla gördüğünde çok duygulu anlar yaşadığını anlatan Ezin, şöyle konuştu:

"Burcu Hanım daha önce iki down sendromlu çocuğumuza gelinlik giydirmişti. Oğuzhan da hayalini gerçekleştirdiği üçüncü çocuk oldu. Gece uyumadık zaten heyecandan. Sabah kalktık çok heyecanlıydı. Kahvaltı yaptık, tıraşını oldu ve sonra giyindik. Kendisi için ve bizim için unutulmaz bir gün oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

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Kaynak: AA

Oğuzhan Aydın, Aydın, İzmir, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat İzmir'de down sendromlu gencin damatlık giyme hayali gerçek oldu - Son Dakika

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