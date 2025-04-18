İzmir Kitap Fuarı Başladı!

5. İzmir Kitap Fuarı (İZKİTAP), "Çocuk ve Kitap" temasıyla başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi fuarcılık iştiraki İZFAŞ ve TACT tarafından Kültürpark'ta düzenlenen fuarın açılış töreni yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, törende yaptığı konuşmada, 250'ye yakın yayınevinin bulunduğu fuarda 600'e yakın söyleşi ve imza günü etkinliklerinin edebiyatseverlerle buluşacağını söyledi.

Kitapseverleri yazarların hayatı ve eserlerindeki değerleriyle buluşturmayı amaçladıklarını ifade eden Tugay, etkinliğin açık alanda gerçekleşen en büyük organizasyonlardan biri olduğunu anlattı.

Fuarın onur konukları yazarlar Behiç Ak ve Wilhelm Schmid konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri fuarı ve stantları gezdi.

Fuar, 27 Nisan'da sona erecek.