İznik'in seramik tabakları Amerika'da sofraları süslüyor - Son Dakika
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İznik'in seramik tabakları Amerika'da sofraları süslüyor

30.05.2022 09:36

- (Özel) İznik'in seramik tabakları Amerika'da sofraları süslüyor Bursa'nın İznik ilçesinde üretilen el yapımı seramik yemek takımları Amerika'ya ihraç ediliyor.

- (Özel) İznik'in seramik tabakları Amerika'da sofraları süslüyor

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde üretilen el yapımı seramik yemek takımları Amerika'ya ihraç ediliyor.

Bursa'nın İznik ilçesinde çömlekçilik yapan Hasan Yaman ve ekibi atölyesinde ürettiği el yapımı seramik yemek takımlarını Amerika'ya ihraç ediyor. Almanya'ya yağdanlık, diğer ülkelere de yine el yapımı çini seramikler gönderen Yaman, iç piyasa için de testi, toprak tencere, saksılar, süs eşyaları, tabak, bardak, üretimini sürdürüyor.

İznik'in Çakırca Mahallesi'nde baba mesleği olan çömlekçiliği uzun yıllardır sürdüren Hasan Yaman, Almanya'dan sonra Amerika pazarına giriş yaptıklarını anlatarak, "Yine Avrupa'da İsviçre pazarına biraz ürünler yolluyoruz. Yemek grupları ağırlıklı olmak üzere gıdaya uygun ürünler gönderiyoruz. Bunlar seramik tarzı, kırmızı topraktan yapılan astarlı tekniği ile çalışılan ürünlerdir. Bu tür şeylere dünya pazarından talep var. Bunlarda bizim buradaki iş sahasının genişlediğini gösteriyor. Taleplerin artacağını umuyorum" dedi.

Yaptıkların şeylerin tamamı ile el işi ürünler olduğunun altını çizen Yaman, "Elde açma, şekillendirme, presle ya da kalıpla yapma ürünler değil. Kalıp tekniği ile yapılan ürünler olsa da ağırlıklı olarak geleneksel el işi ile çamuru şekillendiriyoruz. Üzerine kullanılan sırların, boyaların gıdaya uygun nitelikte olması gerekiyor. Bunların analiz raporları alınıyor. Yoksa ihracat yapamazsınız" diye konuştu.

İç piyasaya da ürünler verdiklerini kaydeden Yaman, "Genç kızların kına gecelerinde kırması için kına testileri yapıyoruz. Restoranlarda kullanılan kebap testileri yapılıyor. Bahçe grubunda en küçükten en büyüğe kadar saksılar yapıyoruz. Yelpaze çok genişledi, eskisi gibi değil" ifadelerini kullandı.

Almanya'ya zeytin yağı şişesi ağırlıklı çalıştıklarını sözlerine ekleyen Yaman, " Türkiye'de bir firma bunların yağın dolumunu yapıyor. Oraya şişesi ve zeytinyağı ile birlikte gönderiliyor" dedi.

Son olarak bu alanda üniversitelerin kendilerini geliştirmesi gerektiğini dile getiren Yaman, bunun gibi meslek dallarına önem vererek, teorik anlamda gelişmesi için çaba sarf etmeleri gerektiğinin belirtti.

İznik'in seramik tabakları Amerika'da sofraları süslüyor
İznik'in seramik tabakları Amerika'da sofraları süslüyor
İznik'in seramik tabakları Amerika'da sofraları süslüyor
İznik'in seramik tabakları Amerika'da sofraları süslüyor

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat İznik'in seramik tabakları Amerika'da sofraları süslüyor - Son Dakika


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