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Kadir Topbaş vefatının birinci yılında Beykoz'da anıldı - Son Dakika

Kadir Topbaş vefatının birinci yılında Beykoz'da anıldı

14.02.2022 10:52

Kadir Topbaş vefatının birinci yılında Beykoz'da anıldı Yaklaşık 13 yıl boyunca İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığı yapan Kadir Topbaş, vefatının birinci yıl dönümünde özel bir programla Beykoz'da anıldı.

Kadir Topbaş vefatının birinci yılında Beykoz'da anıldı

İSTANBUL - Yaklaşık 13 yıl boyunca İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığı yapan Kadir Topbaş, vefatının birinci yıl dönümünde özel bir programla Beykoz'da anıldı.

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın vefatının 1. yıl dönümünde Beykoz'da anma programı düzenlendi. Programa, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Topbaş'ın mesai arkadaşları ve sevenleri katıldı. Anma programı, Ayasofya-i Kebir Camii imamı Bünyamin Topçu'nun Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından program, Kadir Topbaş'ı anlatan sinevizyon film gösterimi ile devam etti.

" Türkiye'nin göz bebeği İstanbul'a yaklaşık 15 yıl hizmet etti"

Kadir Topbaş hakkında konuşan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, "Kadir Topbaş'a rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Önemli olan hoş seda bırakabilmektir. Rahmetli Kadir ağabey onu yaptı. Türkiye'nin göz bebeği İstanbul'a yaklaşık 15 yıl hizmet etti. Öncesinde de Beyoğlu var. İstanbul onun sevdasıydı, aşkıydı. Ama her şeyden önce o İstanbul'un ağabeyi oldu. ve ağabeyi olarak gönüllerde kaldı. Hem beraber Belediye Başkanlığı yaptık. Ondan da öncesinde de biz birlikte birçok platformda, ortamda olduk." dedi.

"Bildiklerini paylaşan, bildiklerini ülkesine veren güzel bir insandı"

Başkan Aydın sözlerini, "Sadece İstanbul'a hizmet etmedi. Türkiye'yi dünyada çok güzel temsil etti. Dünya Belediyeler birliği başkanlığını 2 dönem yaptı. O süreçte ben hep yanında bulundum. Güzel bir insandı. Bildiklerini paylaşan, bildiklerini ülkesine veren, ülkede yaşam kalitesini arttırması için kaynak gösteren, bu toprakların değerlerine hizmet eden o değerlerle barışık olan güzel insandı. Onla beraber yol yürüdük. Mekanı cennet olsun." diye sürdürdü.

Kadir Topbaş vefatının birinci yılında Beykoz'da anıldı
Kadir Topbaş vefatının birinci yılında Beykoz'da anıldı
Kadir Topbaş vefatının birinci yılında Beykoz'da anıldı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kadir Topbaş, İstanbul, Aydın, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Kadir Topbaş vefatının birinci yılında Beykoz'da anıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadir Topbaş vefatının birinci yılında Beykoz'da anıldı - Son Dakika
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