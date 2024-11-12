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Kültür Sanat

Kapadokya'ya Turist Akını

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Kapadokya, 10 ayda 4 milyon turistin ilgisini çekti. En yoğun ziyaret Göreme Müzesi'nde.

12.11.2024 09:54
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Kapadokya'ya ilgi artmaya devam ediyor

Müze ve ören yerlerini 4 milyon turist ziyaret etti

NEVŞEHİR - UNESCO Dünya doğal ve kültürel miras listesinde yer alan Kapadokya bölgesini 10 ayda yaklaşık 4 milyon yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Doğal, tarihi ve kültürel değerleri, ilginç yeraltı ve yer üstü oluşumları, birbirinden ilginç peribacaları, vadileri, yer altı ve yer üstü şehirlerinin yanı sıra değişik tur aktiviteleriyle her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan Kapadokya'daki müze ve ören yerlerini yılın 10 ayında 3 milyon 846 bin 703 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Türkiye'de en çok ziyaret edilen ilk 10 müze ve ören yerleri arasında yer alan Göreme Açık Hava Müzesi'ni yılın ilk 10 ayında 991 bin 120 yerli ve yabancı turist ziyaret ederken, Zelve Açık Hava Müzesi'ni 839 bin 981, Kaymaklı yeraltı şehrini ise 606 bin 820 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Nevşehir Valisi Ali Fidan yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin kültür ve inanç turizmi açısından en önemli turizm destinasyonu olan Kapadokya bölgemizde turizm hareketliliği devam ediyor. İlk 10 aylık verilere baktığımızda yaklaşık 4 milyon yerli ve yabancı misafirin ilimizi ve Kapadokya bölgesini ziyaret ettiğini görüyoruz. Bu turizmde geçtiğimiz yıl yakalanan olumlu ivmenin devam ettiğini gösteriyor" dedi.

Bölgede en çok ziyaret edilen ören yerinin Göreme Açık Hava Müzesi olduğunu söyleyen Vali Fidan, "Kapadokya bölgesinde, Türkiye'de en çok ziyaret edilen müze ve ören yerleri bulunmakta. Bu yılki ilk 10 aylık veriye baktığımızda en çok ziyaret edilen müze ve ören yeri Göreme açık hava müzesi olduğunu görüyoruz. İkinci sırada Zelve Ören yeri ve üçüncü sırada da Kaymaklı yer altı şehrinin geldiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kapadokya bölgesinde turizm hareketliliğinin yılın 12 ayında devam ettiğinin altını çizen Nevşehir Valisi Ali Fidan, "Biz özellikle pik sezonun dışında, kongre turizminin artması için gayret gösteriyoruz. Görüyoruz ki bölgemize ve ilimize olan ilgi her geçen gün devam etmekte" dedi.

Nevşehir Valisi Ali Fidan yerli ve yabancı misafirleri yılbaşında da Kapadokya'ya davet etti.

Kaynak: İHA

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