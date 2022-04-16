Kaplumbağa "Tuki" 102 yaşına girdi - Son Dakika

Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nin en yaşlı sakini kaplumbağa Tuki'nin 102. yaş günü kutlandı.

" Türkiye'nin en yaşlı kaplumbağası" olarak bilinen ve nesli tükenme tehlikesi altındaki türlerden olan dev Aldabra kaplumbağası Tuki için doğum günü etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında Tuki'ye meyve ve sebzelerden oluşan doğum günü hediyesini verildi.

Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nde görevli biyolog Pınar Çağtaş, AA muhabirine, Aldabra kaplumbağası Tuki'nin nesli tükenme tehlikesi altındaki türlerden biri olduğunu söyledi.

Tuki'nin 1920 doğumlu Türkiye'nin en yaşlı kaplumbağası olduğunu aktaran Çağtaş, kaplumbağanın hayvanat bahçelerinde koruma altında olduğunu kaydetti.

Çağtaş, Tuki'ye ilginin yoğun olduğunu dile getirerek, "Bu kadar devasa bir kaplumbağa görmeleri insanları hem hayrete düşürüyor hem de ilgi ve merak uyandırıyor. Tuki'nin sağlık durumu iyi. Bakımları eksiksiz yapılıyor." diye konuştu.