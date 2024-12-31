Karadeniz Taka Teknesi Yeniden Hayat Buldu

Kültür Sanat

Karadeniz'in unutulan 'Taka'sı yeniden hayat buldu

GİRESUN - Giresunlu balıkçı ve tekne ustası Murat Gül, Karadeniz'e özgü ve günümüzde örneği kalmayan yelkenli klasik taka teknesini yeniden yapmayı başardı. Gül, bu projeyle Karadeniz'in geleneksel denizcilik kültürünü yaşatmayı hedefliyor.

Günümüzde yerini modern balıkçı teknelerine ve yatlara bırakan, geçmişte taşımacılık ve balıkçılıkta kullanılan yelkenli 'Karadeniz Takası'nı tekne ustası Murat Gül, yeniden yapmaya başladı.

Gül, yaptığı araştırmalar sonucunda, Karadeniz'de en son 1960'lı yıllarda üretilen yelkenli takaların artık işlevini yitirip kullanılmamaya başladığını belirterek "Böyle bir tekneden hiçbir örnek bulamıyorum. Taka, Doğu Karadeniz'e özgü, iri yapılı ve az su çeken, ayna kıçlı, manevra kabiliyeti yüksek bir teknedir" dedi.

Murat Gül, taka teknesinin sadece bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda tarihsel bir öneme sahip olduğunu da vurgulayarak "Bu tekneler, milli mücadele zamanlarında kıyıya silah taşıyan ve kolayca saklanabilen teknelerdi. Karadeniz geleneğini temsil eden bu tekne, Nazım Hikmet'in 'Kuvayi Milliye Destanı'nda bahsettiği, 'Uzun eğri burunlu insanlar' tarafından kullanılmaktaydı. Karadeniz'de unutulmaya yüz tutmuş taka kültürünü yeniden hayata geçirmek için böyle bir adım attım ve bu tekneleri gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyorum" diye konuştu.