Keepers Fest Parkorman\'da

Kültür Sanat

İSTANBUL'DA farklı müzik türlerini farklı şehirlerde ve farklı sahnelerde katılımcılarla buluşturan Keepers Fest heyecanı bu kez Parkorman'da yaşanacak.

21 Eylül'de gerçekleşecek Keepers Fest'te bu yıl Mert Demir, Güneş, Emre Fel ve Soft Analog sahne alacak. Yeni Anadolu Rock akımının öncülerinden Emre Fel, söz yazarı, besteci, prodüktör ve aranjör Mert Demir, R&B, pop ve Türkçe rap tarzları altında müzik üreten Güneş ve 2019 yılında Ankara'da kurulan Soft Analog, hayranlarıyla bir araya gelecek. Yeni üniversite döneminin başlangıcını kutlamak için düzenlenen etkinliğin biletleri Bubilet'te satışa çıkarıldı.