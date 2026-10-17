Kilis Biber Festivali yürüyüş ve konserle başladı, Vali Türkiye üçüncülüğünü anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Kilis Biber Festivali yürüyüş ve konserle başladı, Vali Türkiye üçüncülüğünü anlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kilis Biber Festivali yürüyüş ve konserle başladı, Vali Türkiye üçüncülüğünü anlattı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis'te Biber Festivali, Hacı Cümbüş Camii'nden Cumhuriyet Meydanı'na yürüyüş ve konserlerle başladı. Vali Ömer Kalaylı, kırmızı biber üretiminde Türkiye üçüncüsü, salçalık biberde sekizinci olduklarını belirterek festivalle kentin değerlerini tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.

Kilis'te düzenlenen Biber Festivali, yürüyüş ve konser programlarıyla coşkulu anlara sahne oldu. Hacı Cümbüş Camii'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar gerçekleştirilen yürüyüşün ardından düzenlenen etkinliklere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kilis'te düzenlenen Biber Festivali kapsamında Hacı Cümbüş Camii'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyüş gerçekleştirildi. Kent protokolünün de katıldığı programda vatandaşlar festivale yoğun ilgi gösterdi.

Programda konuşan Kilis Valisi Ömer Kalaylı, festivalin kentin değerlerini tanıtmak açısından önemli olduğunu belirtti. Kilis'in tüm bileşenleri ve aktörleriyle düzenlenen etkinlikle kentin değerlerini en güzel şekilde tanıtmayı amaçladıklarını ifade eden Kalaylı, Kilis biberinin de bu değerlerden biri olduğunu kaydetti.

Kilis'in biber üretiminde önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Kalaylı, kırmızı biber üretiminde Türkiye üçüncüsü, salçalık biber üretiminde ise sekizinci sırada olduklarını belirterek, amaçlarının üretimi daha da geliştirmek ve büyütmek olduğunu söyledi. Kalaylı, festival aracılığıyla bu potansiyeli tanıtmayı hedeflediklerini ifade etti.

Programın sonunda Mehmet Yakar ve Aydilge konser verdi. Konserlerle renkli anların yaşandığı festivalin ilk günü sona ererken, etkinliklerin yarın da devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet MeydanıÖmer KalaylıKültür SanatFestivalTürkiyeKültürGüncelKilisMüzikSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pazartesi trafiğe açılacak 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek Pazartesi trafiğe açılacak! 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek
Arda Güler’den memleketindeki hafızlık öğrencilerine anlamlı jest Arda Güler'den memleketindeki hafızlık öğrencilerine anlamlı jest
Galatasaray’dan Erkan Engin’in VAR atamasına sert tepki: TFF sorumludur Galatasaray'dan Erkan Engin'in VAR atamasına sert tepki: TFF sorumludur
Fuat Oktay’dan Azerbaycan uyarısı: Sahte bayrak operasyonlarına karşı dikkatli olunmalı Fuat Oktay'dan Azerbaycan uyarısı: Sahte bayrak operasyonlarına karşı dikkatli olunmalı
Garajından çıkanlara bakın Tam 9 lüks araca el konuldu Garajından çıkanlara bakın! Tam 9 lüks araca el konuldu
28 ilde “Cumhurbaşkanı kim olsun“ anketi Birinci ile ikinci arasında 14 puan fark var 28 ilde "Cumhurbaşkanı kim olsun?" anketi! Birinci ile ikinci arasında 14 puan fark var
22:11
İsmail Kartal’dan çarpıcı sözler: Biz o defteri kapattık
İsmail Kartal'dan çarpıcı sözler: Biz o defteri kapattık
21:54
Fransa’da protestolar yağmaya dönüştü Pek çok ünlü markanın mağazalarına girdiler
Fransa’da protestolar yağmaya dönüştü! Pek çok ünlü markanın mağazalarına girdiler
21:39
Fatma Betül Sayan Kaya’nın kız kardeşi Ayşe Hilal Sayan Koytak, Finlandiya’da göreve başladı
Fatma Betül Sayan Kaya’nın kız kardeşi Ayşe Hilal Sayan Koytak, Finlandiya’da göreve başladı
20:51
Derbi öncesi 3 golle 3 puan Fenerbahçe ligde moral buldu
Derbi öncesi 3 golle 3 puan! Fenerbahçe ligde moral buldu
20:46
Romanya, hava sahasını ihlal eden 2 İHA’yı Karadeniz’de düşürdü
Romanya, hava sahasını ihlal eden 2 İHA'yı Karadeniz'de düşürdü
20:41
Bakü Büyükelçiliği, Fidan’a yönelik gizli görüşme iddialarını yalanladı
Bakü Büyükelçiliği, Fidan'a yönelik gizli görüşme iddialarını yalanladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2026 22:14:31. #7.13#
SON DAKİKA: Kilis Biber Festivali yürüyüş ve konserle başladı, Vali Türkiye üçüncülüğünü anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei