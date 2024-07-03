Kırşehir Dağları, Doğası ve Kültürüyle Tanıtılıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kırşehir Dağları, Doğası ve Kültürüyle Tanıtılıyor

Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilciliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Dağları, Doğası ve Kültürüyle Kırşehir Projesi' ile Kırşehir'in doğal güzellikleri ve kültürel değerleri her yaş grubuna tanıtılıyor. Proje kapsamında dağcılar ve bilim insanları, belirlenen dağların zirvelerine çıkarak bölgenin bitki çeşitliliği, jeolojik yapısı, kültürel ve tarihi geçmişini inceliyor. Ayrıca tırmanışlar sırasında kaydedilen görüntülerle kısa bir film hazırlanacak.

03.07.2024 13:11
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Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilciliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce kentin tanıtımı amacıyla "Dağları, Doğası ve Kültürüyle Kırşehir Projesi" hazırlandı.

Kırşehir'in doğal güzellikleri ve kültürel değerlerinin her yaş grubuna tanıtılması, bölgeye ve dağlık alanlara ulaşım imkanlarının doğru şekilde anlatılması amacıyla hazırlanan projeyle kenti daha fazla insanın ziyaret etmesi, ekonomik katkı ve doğal değerlerin korunmasına yönelik çalışmaların desteklemesi de hedefleniyor.

Proje kapsamında dağcılarla Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinden tarih, biyoloji ve coğrafya alanlarındaki bilim insanlarından oluşan ekipler, Çağırkan, Gönül Dağı ve Çayağzı köylerinde belirlenen dağların zirvelerine çıkarak, bölgelerin bitki çeşitliliği, jeolojik yapısı, kültürel ve tarihi geçmişini inceledi.

Tırmandıkları zirvelere Türk Bayrağı dikerek Türkiye Dağcılık Federasyonunun tabelasını asan ekipler, daha sonra bölge halkına da çalışmayla ilgili bilgi verdi.

Öte yandan, tırmanışlar sırasında kayıt altına alınan bölgelerin bitki çeşitliliği, jeolojik yapısı, kültürel ve tarihi geçmişiyle ilgili Ahi Evran Üniversitesi Mucur Meslek Yüksekokulu Görsel Sanatlar ve Grafik Tasarımı bölümlerince kısa film hazırlanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Kırşehir Dağları, Doğası ve Kültürüyle Tanıtılıyor - Son Dakika

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