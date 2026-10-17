Kırşehir'de Cacabey Medresesi önünde bilim ve astronomi etkinliği gerçekleştirildi - Son Dakika
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Kırşehir'de Cacabey Medresesi önünde bilim ve astronomi etkinliği gerçekleştirildi

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Kırşehir\'de Cacabey Medresesi önünde bilim ve astronomi etkinliği gerçekleştirildi
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Kırşehir'de Cacabey Medresesi önünde Bilim ve Amatör Astronomi Kulübü iş birliğiyle halk bilim programı düzenlendi. Programda kentin gökbilim tarihi ve uzay bilimlerinin önemi konuşuldu; katılımcılar amatör astronomiye dair bilgi edindi.

Kırşehirliler, Bilim ve Amatör Astronomi Kulübü iş birliğinde, tarihi Cacabey Medresesi önündeki alanda düzenlenen halk bilim programında bir araya geldi.

Etkinlikte, Kırşehir'in gökbilim tarihindeki yeri ve uzay bilimlerinin önemi ele alınırken, katılımcılar amatör astronomi alanında bilgi edinme fırsatı buldu. Bursa Bilim ve Amatör Astronomi Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Canan Bilgi, Kırşehir'de bulunmanın anlamlı bir hikayesi olduğunu belirterek, "Kırşehir, Anadolu'da gökbilimin izlerini taşıyan bir kent. Tarihin tozlu sayfalarından süzülüp gelen bir senaryo üzerine inşa edilmiş. Dünyanın ilk gökbilim okulu olan Cacabey Medresesi de etkinliğin odak noktasını oluşturuyor" dedi.

Etkinliğe katılan Berat Eymen adlı çocuk, uzaya ve uzay bilimlerine büyük ilgi duyduğunu ifade ederken Berat Eymen'in babası Nurullah Dilek ise uzay ve bilime duydukları merakı aktararak, "Uzayı ve bilimi çok merak ediyoruz. Cacabey Medresesi'nin uzay geçmişiyle ilgili araştırmalar yapıyoruz. Oğluma bildiklerimizi öğretmeye çalışıyoruz. İnşallah geleceğin bilim adamı olacak" diye konuştu.

Tarihi Cacabey Medresesi önünde gerçekleştirilen program, katılımcıların bilim ve astronomiye yönelik ilgisini artırmayı amaçlıyor.

Kaynak: İHA
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