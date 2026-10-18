Kocaeli Kültür Şurası 20 Ekim'de 250 temsilciyi buluşturacak

Kocaeli'nin kültür ve sanat alanındaki geleceğine yön vermek amacıyla düzenlenecek Kültür Şurası'nda, kamu kurumları, akademi, sivil toplum kuruluşları ve kültür-sanat dünyasından yaklaşık 250 temsilci bir araya gelecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kocaeli Valiliği, üniversiteler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinin paydaşlığında gerçekleştirilecek şura, 20 Ekim Salı günü Kocaeli Kongre Merkezi'nde yapılacak. ŞURA Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi'nin ev sahipliğindeki programın açılış konuşmasını şair ve yazar Prof. Dr. Nurullah Genç yapacak.

Şurada, kentin kültür ve sanat alanındaki mevcut durumu değerlendirilerek öncelikli ihtiyaçların belirlenmesi hedefleniyor. Gençlerin, çocukların, kadınların, engellilerin ve dezavantajlı grupların kültür ve sanata erişiminin artırılması, kültürel etkinliklerin ilçe ve mahallelere yaygınlaştırılması, yerel sanatçıların desteklenmesi ve kentin dijital ortamda kültür-sanat görünürlüğünün güçlendirilmesi konuları ele alınacak.

Katılımcıların görüş ve önerilerinin uygulanabilir adımlara dönüştürülmesinin amaçlandığı şurada, öncelikli eylem önerileri, kısa, orta ve uzun vadeli uygulama planı taslağı ile kurumlar arası koordinasyon modelinin raporlaştırılarak ilgili kurumlarla paylaşılması planlanıyor.

Şuradan elde edilecek çıktıların, Kocaeli'nin 5-10 yıllık kültür ve sanat yol haritasına temel oluşturması hedefleniyor. Sanayi kimliğinin yanı sıra kültür ve sanat alanındaki potansiyelini de geliştirmeyi amaçlayan kentte, şuranın kültürel birikimin geleceğe taşınmasına katkı sağlaması bekleniyor.