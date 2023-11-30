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Kolpaçino 4'ün ilk fragmanı yayınlandı - Son Dakika

Kolpaçino 4'ün ilk fragmanı yayınlandı

İbrahim Tatlıses, Mehmet Ali Erbil, Cengiz Kurtoğlu ve Serdar Ortaç'ın konuk olarak kendilerini oynadığı Kolpaçino 4 filminden merakla beklenen fragman yayınlandı. Film, 12 Ocak'ta vizyona girecek.

30.11.2023 - 09:53,  Güncelleme: 09:58
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2009, 2011 ve 2016 yılları arasında ilk üç filmi yayınlanan Kolpaçino 4'ten beklenen fragman geldi. Usta sanatçıların kadrosunda yer aldığı film, 12 Ocak'ta vizyona girerek seyirciyle buluşacak.

USTA İSİMLER KADRODA

Filmin başrollerinden biri olan Şafak Sezer aynı zamanda filmin yönetmenliğini ve senaristliğini de üstlendiği Kolpaçino 4 kadrosunda İbrahim Tatlıses, Mehmet Ali Erbil, Cengiz Kurtoğlu ve Serdar Ortaç da yer alıyor. Ünlü şarkıcılar, filmde kendilerini canlandıracak. Kadroda serinin değişmeyen oyuncularından Şafak Sezer, Aydemir Akbaş, Ali Çatalbaş, Serkan Şengül yer alıyor. Merakla beklenen proje, Özgür'ün önceki hikâyelerde kendisine kazık atan kişilerle hesaplaşmasını konu alıyor.

Kolpaçino 4'ün ilk fragmanı yayınlandı
Kolpaçino 4'ün ilk fragmanı yayınlandı
Kolpaçino 4'ün ilk fragmanı yayınlandı
Kolpaçino 4'ün ilk fragmanı yayınlandı

İbrahim Tatlıses, Mehmet Ali Erbil, Cengiz Kurtoğlu, Serdar Ortaç, Kolpaçino, Sinema, Magazin, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kolpaçino 4'ün ilk fragmanı yayınlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kolpaçino 4'ün ilk fragmanı yayınlandı - Son Dakika
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