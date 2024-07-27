Konya'da Mevlana'nın dergahında aşure dağıtıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Konya'da Mevlana'nın dergahında aşure dağıtıldı

Konya'da, Hazreti Mevlana'nın dergahında Mevlevi usullerine göre pişirilen aşure, Mevlana Türbesi avlusunda düzenlenen etkinlikte vatandaşlara dağıtıldı. Aşure kaynatma merasimi, yerli ve yabancı turistlerin ilgiyle izlediği bir etkinlik oldu.

27.07.2024 15:43
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Konya'da, Hazreti Mevlana'nın dergahında Mevlevi usullerine göre pişirilen aşure, vatandaşlara dağıtıldı.

Mevlana Türbesi avlusunda düzenlenen "Huzur-ı Pirde Aşure" etkinliği kapsamında, sabahtan itibaren kazanlarda aşure kaynatılmaya başlandı.

İlahiler eşliğinde karıştırılan 6 kazan aşure, Mevlid-i Şerif ve zikirlerle öğle saatlerine kadar pişirildi.

Unutulmaya yüz tutan ve 97 yıl sonra 2019'da yeniden başlatılan aşure kaynatma merasimini, Mevlana Müzesi'ni ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler ilgiyle izledi.

Hazırlanan aşure, tabaklara konularak ziyaretçilere ikram edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Konya'da Mevlana'nın dergahında aşure dağıtıldı - Son Dakika

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