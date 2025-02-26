Koruyucu Aile Olmanın Mutluluğu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Koruyucu Aile Olmanın Mutluluğu

İmamoğlu'nda bir aile koruyucu aile olup, diğer akrabaları da benzer yola yönlendirdi.

26.02.2025 11:16
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Adana'nın İmamoğlu ilçesinde evlat hasretini koruyucu aile olduğu 2 oğluyla dindiren Dilek Avunmak'ın özendirdiği ağabeyi ve iki kuzeni de evlerini 2'şer çocukla şenlendirdi.

Biyolojik nedenlerle çocuk sahibi olamayan 37 yaşındaki Dilek ve Mümin Avunmak çifti, koruyucu ailelik için 2024'te Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvurdu.

Başvuruları kabul edilen çift, aynı yıl 2 erkek çocuğun bakımını üstlenmeye başladı.

Dilek Avunmak'ın mutluluğundan etkilenen ve benzer gerekçeyle evlat hasreti yaşayan 47 yaşındaki ağabeyi Nasıf ile 40 yaşındaki eşi Fatma Bulduk da girişimde bulunup 2 erkek kardeşe yuvalarının kapısını açtı.

Kuzenlerinin özendirdiği iki çocuk sahibi 50 yaşındaki Yasemin Arslan ve eşi Muhammet Arslan, bir erkek çocuğuna koruyucu aile oldu.

Evlatlarıyla can bağı kurup ihtiyaçlarını karşılayan aileler, davranışlarıyla diğer kuzenleri 50 yaşındaki Tülay ve 53 yaşındaki eşi İsa Sernikli'ye de örnek oldular. Daha önce çocuk sahibi olamayan Sernikli çifti, evlerini bakımını üstlendikleri kız çocuğuyla neşelendirdi.

Sık sık bir araya gelen 4 akraba çift, aynı yıl koruyucu aile oldukları 6 çocuğun geleceğe emin adımlarla yürümesi için çaba sarf ediyor.

"İkisi de kardeş gibi birbirine sımsıkı sarılarak büyüyorlar"

Dilek Avunmak, AA muhabirine, uzun yıllar evlat özlemi yaşadığını söyledi.

Annelik duygusunu 2 ve 3 yaşındaki oğullarıyla tattığını dile getiren Avunmak, "Önceden zaman zor geçerdi. Şu an çocukların arkasında koşturmaktan zaman yetiştiremiyorum. Çocuklarım biyolojik kardeş değil ama ikisi de kardeş gibi birbirine sımsıkı sarılarak büyüyorlar." dedi.

"Beraber oyun oynuyor, yürüyüş yapıyor, güzel vakit geçiriyoruz"

Avunmak'ın ağabeyi Nasıf Bulduk da hayatının en mutlu günlerini geçirdiğini ifade ederek, çocuklarıyla vakit geçirmek için iş yerinden eve erken gelmeye başladığını vurguladı.

Eşi Fatma Bulduk ise görümcesinin özendirmesiyle 1,5 ve 3 yaşındaki iki kardeşin koruyucu ailesi olduklarını belirterek, "Çocuk sevgisini tatmak için başvurmuştuk. Bomboş bir dünyadaymışım. Dünyam ve evim doldu. Beraber oyun oynuyor, yürüyüş yapıyor, güzel vakit geçiriyoruz." diye konuştu.

"Evimize neşe oldu"

İki çocuğu olmasına rağmen kuzenlerinden etkilenip koruyucu aileliğe başvurduğunu anlatan Yasemin Arslan, "Ben de bu vesileyle bir çocuk daha sahibi oldum. Çok mutluyum. Evimize neşe oldu." ifadesini kullandı.

Tülay Sernikli de biyolojik anne olamadığı için kuzenlerinin yönlendirmesiyle evini 6 yaşındaki kızına açmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Kızının bakımıyla yakından ilgilendiğini söyleyen baba İsa Sernikli, evladıyla sık sık oyun oynadıklarını kaydetti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Gökboğa da kentte 340 koruyucu aile bulunduğunu ve 455 çocuğa hizmet verdiklerini belirterek, çalışmalar kapsamında koruyucu ailelerle kaynaştırma çalışmaları yaptıklarını bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Koruyucu Aile Olmanın Mutluluğu - Son Dakika

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