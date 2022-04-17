Köylüler kendilerine emanet edilen yüzlerce yıllık sancağa gözü gibi bakıyor - Son Dakika
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Köylüler kendilerine emanet edilen yüzlerce yıllık sancağa gözü gibi bakıyor

17.04.2022 09:12

Köylüler kendilerine emanet edilen yüzlerce yıllık sancağa gözü gibi bakıyor Bursa'da köylüler kendilerine emanet edilen yüzlerce yıllık sancağa gözü gibi bakıyor.

Köylüler kendilerine emanet edilen yüzlerce yıllık sancağa gözü gibi bakıyor

BURSA - Bursa'da köylüler kendilerine emanet edilen yüzlerce yıllık sancağa gözü gibi bakıyor.

Keles İlçesi Kemaliye köyü sakinleri kendilerine emanet edilen sancağı yüz yıllardır saklayıp muhafaza ediyor. Yüzyıllar önce bölgedeki halkı irşat etmek için Kemaliye köyünde yaşayan Şeyh Şabani Veliye dönemin valisi tarafından verildiği düşünülen sancak yüzlerce yıl boyunca Kemaliye köylüleri tarafından muhafaza ediliyor. Kendilerine emanet olan sancağı gözü gibi bakan köylüler yılda bir kez sakladıkları yerden çıkartarak herkesin görmesi için sergiliyor.

Bu sancağın kendilerine emanet olduğunu ifade eden Kemaliye köyü sakinleri, "Sancağın üzerinde Piri Sultan Şeyh Şabani Veli yazıyor. Köyümüzde zamanında bir şeyh yaşamış. Dedelerimizden böyle duyduk. Zamanın valisi dağ bölgesindeki şeyhleri yanına davet ediyor. Kapısının eşiğine Kuran- Kerim koyuyor. Davet edilenlerin hepsi geçiyor bizim şeyh geçmiyor. Valiyle aralarında iyi bir münasebet kuruluyor. Bu sancağı o valinin verdiği söyleniyor. Bize emanet olan sancağı gözümüz gibi saklayacağız" dedi.

Köylüler kendilerine emanet edilen yüzlerce yıllık sancağa gözü gibi bakıyor
Köylüler kendilerine emanet edilen yüzlerce yıllık sancağa gözü gibi bakıyor
Köylüler kendilerine emanet edilen yüzlerce yıllık sancağa gözü gibi bakıyor

YORUMLAR
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Ramazan kolisini çalan şahıs kamerada Ramazan kolisini çalan şahıs kamerada Köye kurdukları müzeyle tarihlerini tanıtıyorlar Köye kurdukları müzeyle tarihlerini tanıtıyorlar

Keles, Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Köylüler kendilerine emanet edilen yüzlerce yıllık sancağa gözü gibi bakıyor - Son Dakika


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