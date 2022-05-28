Küba'da Türk mutfağı tanıtımı sona erdi - Son Dakika
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Küba'da Türk mutfağı tanıtımı sona erdi

28.05.2022 08:25
Küba'da Türk mutfağı tanıtımı sona erdi

Küba'da, Türkiye'nin Havana Büyükelçiliğince düzenlenen Türk mutfağı tanıtım etkinlikleri tamamlandı.

Küba'da, Türkiye'nin Havana Büyükelçiliğince düzenlenen Türk mutfağı tanıtım etkinlikleri tamamlandı.

Devlet erkanının yanı sıra sanat, spor ve basın camiasından temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen gala yemeğinde, Türkiye'nin Havana Büyükelçisi Vehbi Esgel Etensel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın önsözünü kaleme aldığı "Asırlık Yemek Tarifleriyle Türk Mutfağı" kitabını tanıttı.

Enerji ve Madencilik Bakanı Yardımcısı Tatiana Amaran'ın katıldığı etkinlikte, Büyükelçilik aşçıları, THY'nin İstanbul-Havana uçuşunda görev yapan uçuş şefi ile Aşçılar Federasyonundaki Kübalı şeflerce özenle hazırlanan yemekler servis edildi.

Türk mutfağının tanıtım etkinliği Havana Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde, Küba Aşçılık Federasyonu lokali "Artechef" ile 24-26 Mayıs tarihlerinde yapıldı.

Pide ve Çerkez tavuğu yapımı öğretildi

Filistin Büyükelçisi'nin de katıldığı 25 Mayıs'taki çalıştayda konuklara pide yapımı gösterildi, Türk mutfağından seçilmiş ürünler ikram edildi. Etkinliğe büyükelçilerin eşleri ile iş çevrelerinden temsiler de katıldı.

Son gün düzenlenen etkinlikte ise Havana'nın önde gelen restoranlarının ve otellerinin şeflerine, Çerkez tavuğu ve pide yapımı öğretildi.

Kübalı şefler de yemeklerin yapım sürecine katıldı, etkinlik sonrasında şefler Türk mutfağından öğrendikleri yemekler nedeniyle memnuniyetlerini paylaştı.

Türk mutfağı haftası hakkında Küba televizyon kanallarında çeşitli haberler yayınlandı.

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Özbekistan'da Türk mutfağı tanıtıldı Özbekistan'da Türk mutfağı tanıtıldı
Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Küba'da Türk mutfağı tanıtımı sona erdi - Son Dakika


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