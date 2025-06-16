Kültürel Miras Sergisi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Kültürel Miras Sergisi Açıldı

Kültürel Miras Sergisi Açıldı
16.06.2025 22:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB Türkiye Delegasyonu, 'Paylaştığımız Kültürel Miras' sergisini tanıttı. Ossowski, Türkiye'nin AB ile bağlarını vurguladı.

AVRUPA Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski ev sahipliğinde 'Paylaştığımız Kültürel Miras' adlı fotoğraf albümü sergilendi. Ossowski, "Bu sergi, zaman mekan ve amaç doğrultusunda birlikte yaptığımız bir yolculuk. Avrupa Birliği'ne üye olan devletler ve Türkiye olarak el ele verdiğimizde ne kadar güzel işler başarabildiğimizi gösteren bir örnek. Bu sadece coğrafya olarak da değil, ruhen de geçerli bir şey. Türkiye, Avrupa Birliği'nin ruh arkadaşı" dedi.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski ev sahipliğinde AB ve üye devletlerin desteklediği projelerden seçilen karelerin yer aldığı 'Paylaştığımız Kültürel Miras' adlı fotoğraf albümü sergilendi. Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi'nde gerçekleşen etkinlikte, Dışişleri Bakanlığı mensupları, diplomatik misyon temsilcileri ve davetliler de yer aldı.

'AVRUPA MEDENİYETİNİN PEK ÇOK ÖNEMLİ BİLEŞENİ BURADAN DOĞDU'

Büyükelçi Ossowski, Türkiye ve AB'nin ruh arkadaşı olduğunu belirterek, "2017 senesine gittiğimizde o zaman için Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı olan Cristiyan Berger, Avrupa Birliği Yeşil Diplomasi Haftası dolayısıyla buradaki bu bahçeye genç bir ıhlamur ağacı dikmişti. Aradan geçen bu süre zarfında bu genç ağaç da daha kuvvetli hale geldi, büyüdü ve tıpkı Avrupa Birliği-Türkiye ortaklığı gibi güven temelinde ve zamanla şekillenerek sürekli büyüdü. Bu akşam burada lansmanını yapacağımız bu serginin temelinde de tam olarak bu fikir, yani birlikte bir şeyler yetiştirme fikri yatıyor. Paylaştığımız kültürel miras fotoğraf albümü yalnızca bir proje kataloğu olmaktan öteye görsel bir yolculuk. Hepinize bu kitapçıklardan birer nüsha almanızı tavsiye ediyorum. Aynı zamanda bu sergi, zaman mekan ve amaç doğrultusunda birlikte yaptığımız bir yolculuk. Avrupa Birliği'ne üye olan devletler ve Türkiye olarak el ele verdiğimizde ne kadar güzel işler başarabildiğimizi gösteren bir örnek. Bu sadece coğrafya olarak da değil, ruhen de geçerli bir şey. Türkiye, Avrupa Birliği'nin ruh arkadaşı. ve Avrupa medeniyetinin pek çok önemli bileşeni buradan doğdu. Bununla birlikte Türkiye'de doğu ve batı bir arada. Tıpkı İstanbul gibi kadim şehirlerin bulunduğu Türkiye'de doğu ve batı bir arada. Biz, birbirimize bağlıyız. ve bu deneyimlerimiz yüzyıllarca geriye gidiyor. Ümit ediyoruz ki daha yüzyıllarca ileriye de gidecek" dedi.

Kaynak: DHA

Avrupa Birliği, Kültür Sanat, Etkinlikler, Diplomasi, Türkiye, Kültür, Sanat, Yaşam, Miras, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kültürel Miras Sergisi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Korku dolu anlar Türk sporcular savaşın ortasında kaldı Korku dolu anlar! Türk sporcular savaşın ortasında kaldı
İsrail-İran savaşında 4. gün Bilanço her saat ağırlaşıyor İsrail-İran savaşında 4. gün! Bilanço her saat ağırlaşıyor
İsrail basınından olay iddia: Netanyahu, 2 ülkeden yardım istedi İsrail basınından olay iddia: Netanyahu, 2 ülkeden yardım istedi
İntihar eden polis memurunun evinden çıkan cesetle ilgili kan donduran ayrıntılar İntihar eden polis memurunun evinden çıkan cesetle ilgili kan donduran ayrıntılar
Edin Dzeko’nun sürpriz geri dönüşü: 1 yıllık anlaşma duyuruldu Edin Dzeko'nun sürpriz geri dönüşü: 1 yıllık anlaşma duyuruldu
Tahran’dan kaçış Kilometrelerce kuyruk oluştu Tahran'dan kaçış! Kilometrelerce kuyruk oluştu
İngiliz istihbaratına ilk kez bir kadın başkan atandı İngiliz istihbaratına ilk kez bir kadın başkan atandı
Metroda ünlü var Cem Yiğit Üzümoğlu halkla iç içe yolculuk yaptı Metroda ünlü var! Cem Yiğit Üzümoğlu halkla iç içe yolculuk yaptı
MOSSAD iddiası infial yarattı, İletişim Başkanlığı’ndan yalanlama geldi MOSSAD iddiası infial yarattı, İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama geldi
İran’ın gece balistik füzelerle vurduğu Tel Aviv’den ilk görüntüler İran'ın gece balistik füzelerle vurduğu Tel Aviv'den ilk görüntüler
Pezeşkiyan’dan ulusal birlik çağrısı Pezeşkiyan'dan ulusal birlik çağrısı

22:59
İran’dan yeni misilleme Tel Aviv ve Hayfa’yı vuruyorlar
İran'dan yeni misilleme! Tel Aviv ve Hayfa'yı vuruyorlar
21:32
İsrail Başbakanı Netanyahu: İran’a saldırılarda ABD bize yardım ediyor
İsrail Başbakanı Netanyahu: İran'a saldırılarda ABD bize yardım ediyor
20:53
İsrail’den yeni saldırı dalgası İran’ın can damarını hedef alıyorlar
İsrail'den yeni saldırı dalgası! İran'ın can damarını hedef alıyorlar
18:49
ABD Başkanı Trump: İran çok geç olmadan savaşı müzakere etmeli
ABD Başkanı Trump: İran çok geç olmadan savaşı müzakere etmeli
18:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin bize efelenemeyeceği kapasiteye ulaşacağız, bunun şartı ise...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin bize efelenemeyeceği kapasiteye ulaşacağız, bunun şartı ise...
10:28
Trump’ın tehdidi sonrası İran, ABD’nin İsrail Büyükelçiliğini vurdu
Trump'ın tehdidi sonrası İran, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini vurdu
10:24
Teşkilat sezon finalinde büyük veda Kate gitti, maske düştü
Teşkilat sezon finalinde büyük veda! Kate gitti, maske düştü
10:16
Merkez Bankası’nın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmininde düşüş
Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmininde düşüş
10:07
Akaryakıta okkalı bir zam daha Tabela 5 günde 3. kez değişiyor
Akaryakıta okkalı bir zam daha! Tabela 5 günde 3. kez değişiyor
10:05
İran, MOSSAD casusunu idam etti
İran, MOSSAD casusunu idam etti
09:56
Fenerbahçe’nin yıldızları düğünde halay çekti
Fenerbahçe'nin yıldızları düğünde halay çekti
09:51
Polis ile iş insanı trafikte yumruk yumruğa kavga etti
Polis ile iş insanı trafikte yumruk yumruğa kavga etti
09:47
İsrail 4 gündür vuruyor ama Fordo hala ayakta
İsrail 4 gündür vuruyor ama Fordo hala ayakta
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2025 23:31:49. #7.13#
SON DAKİKA: Kültürel Miras Sergisi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.