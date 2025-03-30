Mersin'de Bayramlaşma Geleneği Devam Ediyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Mersin'de Bayramlaşma Geleneği Devam Ediyor

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Mersin'in Değirmendere köyünde, bayramlaşma geleneği kuyruk oluşturularak sürdürüldü.

30.03.2025 11:01
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Mersin'de gelenek sürüyor, bayramlaşmak için kuyruk oluşturdular

MERSİN - Mersin'in merkez Toroslar ilçesine bağlı Değirmendere köyünde vatandaşlar, geleneksel hale gelen bayramlaşma törenini sürdürdü. Cami çıkışı birbirleriyle bayramlaşan köylüler, meydanda kuyruk oluşturdu.

Bayram namazı için camie gelen vatandaşlar, namazın ardından köy meydanında bayramlaştı. Cami çıkışı birbirleriyle bayramlaşmaya başlayan köylüler sıraya girdi. Bayramlaşma sürdükçe kuyruk oluşurken, köylüler meydanda birkaç tur atmak zorunda kaldı.

Köylülerden 69 yaşındaki Fikret Ateş, geleneksel hale gelen bayramlaşma töreninin çocukluğundan beri yapıldığını söyledi. Halen devam eden bu geleneği gençlere devrederek sürdüreceklerin ifade eden Ateş, herkesin bayramını kutladı.

Değirmendere Mahallesi Muhtarı Harun Karagöz de köyde gelenek, örf ve adetlerin devam ettirildiğini ifade etti. Bayram namazının ardından camiden çıkan köylülerin meydanda topluca bayramlaştığını belirten Karagöz, yıllardan beri devam eden gelenek sayesinde oluşturulan halka şeklindeki bayramlaşma ile hem birlik ve beraberliğin sağlandığını, hem de küs ve dargınların barışma fırsatı yakaladığını kaydetti.

Yıllardan beri süregelen bu geleneği gelecek nesillere aktarmak istediklerini vurgulayan Karagöz, "Bu gelenek ben çocukken de vardı, şu anda da var, biz de ileriye taşıyacağız" dedi.

Mersin\'de Bayramlaşma Geleneği Devam Ediyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Mersin'de Bayramlaşma Geleneği Devam Ediyor - Son Dakika

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