Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Kentin Kültürel Miraslarını UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne Almayı Hedefliyor

Kültür Sanat

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, kentin kültürel miraslarının UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne alınmasını hedeflediklerini bildirdi.

Valiliğin açıklamasına göre Pehlivan, bir otelde Mersin Turizm İşletmeciler Derneğinin düzenlediği toplantıda turizm paydaşlarıyla bir araya geldi.

Pehlivan, burada, kentin yurt içinde ve yurt dışında tanınırlığının artırılması için büyük gayret gösterildiğini belirtti.

Mersin'de 11'i mavi bayraklı 41 plaj ve 100'ün üzerinde koy bulunduğunu ifade eden Pehlivan, kentin önemli tatil merkezlerinden olduğunu anımsattı.

Kentin her geçen gün daha fazla turisti ağırladığının bilgisini paylaşan Pehlivan, şunları kaydetti:

"İlimizin tanıtımına katkı yapmak ve sahip olduğumuz yapıları, varlıkları ön plana çıkarmak amacıyla UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki St. Paul Kuyusu ve çevresi, Korykos Antik Kenti, Alahan Manastırı ve Mamure Kalesi'ni kalıcı listeye aldırmak için çalışmalar yürütüyoruz. Ayrıca diğer tarihi varlıklarımızı da önce geçici listeye sonrada kalıcı listeye aldırmak gibi bir hedefimiz var."