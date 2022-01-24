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Midyat Belediyesi karla mücadelede ekipleri 7 gün 24 saat görevde - Son Dakika

Midyat Belediyesi karla mücadelede ekipleri 7 gün 24 saat görevde

24.01.2022 16:44
Midyat Belediyesi karla mücadelede ekipleri 7 gün 24 saat görevde

Midyat Belediyesi ekipleri, kar yağışıyla birlikte yollarda buzlanmayı önlemek için gece de aralıksız çalışma yürütüyor.

Midyat Belediyesi ekipleri, kar yağışıyla birlikte yollarda buzlanmayı önlemek için gece de aralıksız çalışma yürütüyor.

Ekipler, 16 araç ve 85 personel ile ana arterler ve ara yollarda kar ve buzlanmaya karşı tuzlama ve temizlik çalışması yapıyor.

Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri de karla mücadele kapsamında koordineli bir çalışma yürüterek yoğun kar yağışının ilçede yaşamı olumsuz etkilememesi için yoğun mesai yürütüyor.

Ekipler ayrıca, kar yağışı nedeniyle yiyecek ve su bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına mama ve su desteği sunuyor.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, yoğun kar yağışı öncesi ekipleri ve araç filosunu hazır hale getirdiklerini belirterek, gece boyunca çalışmalarını aralıksız sürdüren ekiplerin kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirdiğini aktardı.

Şahin, karla mücadele ekiplerinin 7 gün 24 saat çalışmalarına devam ettiğini ifade ederek, "İnşallah bu tedbirlerle hiçbir sorun yaşamayacağız" dedi.

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Midyat Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Tragger, kar, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Midyat Belediyesi karla mücadelede ekipleri 7 gün 24 saat görevde - Son Dakika


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SON DAKİKA: Midyat Belediyesi karla mücadelede ekipleri 7 gün 24 saat görevde - Son Dakika
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