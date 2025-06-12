Mimar Sinan Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Mimar Sinan Sergisi Açıldı

12.06.2025 12:16
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BUÜ'de Mimar Sinan Sergisi, disiplinlerarası işbirliğini ve sanatın önemini vurguluyor.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan "Mimar Sinan Sergisi" açıldı.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde açılan sergide Mimar Sinan'ın eserlerine farklı bir bakış açısı sunulurken, disiplinlerarası işbirliğinin de önemi vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, üniversite içerisindeki birimlerin disiplinlerarası akademik ilişkilerini artırma gayretinde olduklarını belirtti.

Bu serginin, mimarlık ve mühendislik arasında sanatla kurulan bir köprünün ilk adımı olduğunu ifade eden Yılmaz, Mimar Sinan'ı kültürel, mimari ve mühendislik alanındaki en büyük isimlerinden biri olarak nitelendirdi ve emeği geçenlere teşekkür etti.

BUÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülin Vural Arslan da Geleneksel Türk Sanatları ve Mimarlık öğrencilerinin Mimar Sinan eserleri hakkında farkındalık oluşturmak ve özellikle altın oran perspektifinden bakmak üzere bu çalışmayı düzenlediklerini aktardı.

Arslan, serginin yeni iş birlikleri için ilk adım olduğunu belirterek, gelecekte iki fakülte arasında daha güzel çalışmalar yapılacağına inandıklarını bildirdi.

Dr. Saliha Tupal Yeke ise her yıl Mimar Sinan'ı farklı bir perspektiften incelemeye çalıştıklarını ifade ederek, bu yılki temanın Mimar Sinan'ın eserlerinde matematiğin ne kadar var olduğunu sorgulamak olduğunu aktardı.

Bu amaçla çeşitli atölye ve sergi fikirleri geliştirdiklerini belirten Yeke, Mimar Sinan'ın imzasının geometrik formlarla birleştirildiği kompozisyon çalışmalarının iki aylık süreçte yürütüldüğünü ifade etti.

Yeke, Mimarlık Fakültesi öğrencileriyle İstanbul'daki Mimar Sinan eserlerini yerinde inceleyerek tasarım, malzeme ve mekan kurgusu gibi konuları öğrencilere aktarmaya çalıştıklarını bildirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Mimar Sinan Sergisi Açıldı - Son Dakika

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