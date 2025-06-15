Nazilli'de Renkli Sünnet Düğünü Konvoyu - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Nazilli'de Renkli Sünnet Düğünü Konvoyu

Nazilli\'de Renkli Sünnet Düğünü Konvoyu
15.06.2025 22:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen sünnet düğününde, tekne konvoyu dikkat çekti.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen sünnet düğününde, süslenen tekne ile konvoy yapıldı.

Özgür ve Mediha Birbil çifti, oğulları Ayhan Aras için Turan Mahallesi'ndeki pazar yerinde düzenlenen törende "Aykızım" adlı tekneyi Türk bayrakları ve balonlarla süsledi.

Römorkun üzerinde yer alan tekne, ardından hafif ticari araca bağlandı.

Sünnet kıyafeti giyen Ayhan Aras, anne ve babasıyla tekneye binerek ilçede tur attı.

Renkli görüntülere sahne olan konvoy, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi.

Baba Özgür Birbil, gazetecilere yaptığı açıklamada, unutulmaz bir gün olması için böyle bir organizasyon düzenlediklerini belirtti.

Birbil, "Farklı bir şey yapmak istedik. Oğlumuz için unutulmaz, ilçemiz için de eğlenceli bir gün olmasını hedefledik." dedi.

Tören, duanın ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Nazilli, Magazin, Sünnet, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Nazilli'de Renkli Sünnet Düğünü Konvoyu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD Eyalet Meclisi Başkanı ve eşi evlerinde öldürüldü ABD Eyalet Meclisi Başkanı ve eşi evlerinde öldürüldü
Trump: İran, nükleer silaha sahip olduğu sürece barış olmaz Trump: İran, nükleer silaha sahip olduğu sürece barış olmaz
İran’ın İsrail’e fırlattığı füzeler Hatay’dan görüldü İran'ın İsrail'e fırlattığı füzeler Hatay'dan görüldü
Cinnet getiren otobüs şoförü eşini tabancayla vurup intihar etti Cinnet getiren otobüs şoförü eşini tabancayla vurup intihar etti
Bingöl’de 4 büyüklüğünde deprem Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem
Mardin’de orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü Mardin'de orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü!
Esnafların tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü 1 ölü, 6 yaralı Esnafların tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü! 1 ölü, 6 yaralı
İran’dan savaşta bir ilk Hayfa’yı hipersonik füzelerle vurdular İran'dan savaşta bir ilk! Hayfa'yı hipersonik füzelerle vurdular
Aksaray’da 2 sıcak hava balonu düştü 1 kişi öldü, 31 kişi yaralandı Aksaray'da 2 sıcak hava balonu düştü! 1 kişi öldü, 31 kişi yaralandı
Otelin terasında silahlı “şampanya“ kavgası Otelin terasında silahlı "şampanya" kavgası
452 yıllık tarihi izi, her gün temizliyor 452 yıllık tarihi izi, her gün temizliyor

23:45
Can kaybı şimdiden korkunç boyutlarda İran-İsrail savaşında bilanço ağırlaşıyor
Can kaybı şimdiden korkunç boyutlarda! İran-İsrail savaşında bilanço ağırlaşıyor
22:54
Devrim Muhafızlarının kritik ismi ve iki general İsrail saldırısında öldürüldü
Devrim Muhafızlarının kritik ismi ve iki general İsrail saldırısında öldürüldü
19:51
İsrail’e ait yolcu uçakları GKRY’ye konuşlandırıldı
İsrail'e ait yolcu uçakları GKRY'ye konuşlandırıldı
19:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’la İsrail-İran savaşını görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la İsrail-İran savaşını görüştü
11:17
İran, Bat Yam’da bir apartmanı böyle vurdu
İran, Bat Yam'da bir apartmanı böyle vurdu
11:00
4.8 milyon takipçili fenomen ’müstehcenlik’ten gözaltına alındı
4.8 milyon takipçili fenomen 'müstehcenlik'ten gözaltına alındı
10:52
Milyarder iş insanı maç sırasında arı yutunca hayatını kaybetti
Milyarder iş insanı maç sırasında arı yutunca hayatını kaybetti
10:32
İran: Saldırılar biterse biz de dururuz
İran: Saldırılar biterse biz de dururuz
10:28
4 yaşındaki çocuk “Baba, annem beni dövüyor“ dedi, korkunç gerçek kamerada ortaya çıktı
4 yaşındaki çocuk "Baba, annem beni dövüyor" dedi, korkunç gerçek kamerada ortaya çıktı
10:28
Hindistan’da helikopter kazası: 7 ölü
Hindistan'da helikopter kazası: 7 ölü
09:52
Herzog: 10 vatandaşımızı kaybettik, çok üzücü ve zor bir sabah
Herzog: 10 vatandaşımızı kaybettik, çok üzücü ve zor bir sabah
09:34
Trump’tan İran’a yeni tehdit
Trump'tan İran'a yeni tehdit
09:34
LGS maratonu başladı 1 milyondan fazla öğrenci geleceği için ter döküyor
LGS maratonu başladı! 1 milyondan fazla öğrenci geleceği için ter döküyor
09:11
452 yıllık tarihi izi, her gün temizliyor
452 yıllık tarihi izi, her gün temizliyor
09:09
Otelin terasında silahlı “şampanya“ kavgası
Otelin terasında silahlı "şampanya" kavgası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2025 00:24:22. #7.13#
SON DAKİKA: Nazilli'de Renkli Sünnet Düğünü Konvoyu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.