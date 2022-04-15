Nevra Serezli, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileriyle buluştu - Son Dakika
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Nevra Serezli, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileriyle buluştu

15.04.2022 10:28
Nevra Serezli, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileriyle buluştu

Ege Üniversitesi (EÜ) İletişim Fakültesi, Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Nevra Serezli'yi ağırladı.

Ege Üniversitesi (EÜ) İletişim Fakültesi, Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Nevra Serezli'yi ağırladı.

İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda "Ustaya Saygı" ismiyle düzenlenen etkinliğe, öğrenciler ve EÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgehan Gültekin'in yanı sıra EÜ Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Müdürü Prof. Dr. Özge Gülbey Usta da katıldı.

Usta oyuncu Serezli, etkinlikte kendi hayatından kesitler sundu, genç iletişimcilerle tecrübelerini paylaştı.

Konuşmasında sanatçıların topluma rol model olması gerektiğini anlatan Nevra Serezli, "Sanatçı istediğini yapmakta, istediği gibi davranmakta özgürdür düşüncesi yaygın. Ancak bizler, toplumun gözü önünde olan insanlar olarak bir değeri temsil ettiğimizi unutmamalıyız." ifadelerini kullandı.

Dekan Belgehan Gültekin, etkinliğin sonunda duayen oyuncuya "Altın Kariyer" ödülü takdim edildi.

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Ege Üniversitesi, Nevra Serezli, Türk Musikisi, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Nevra Serezli, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileriyle buluştu - Son Dakika


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