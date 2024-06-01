Niğde\'de Ahşap Oymacılığı Sergisi

Kültür Sanat

Niğde'de yaşayan radyatör ustası Recep Erdoğan'ın, hobi olarak başladığı ahşap oymacılığında ortaya çıkardığı eserlerden bazıları Kent Müzesi'nde sergileniyor.

Erdoğan, Ata Sanayi'de 1980'de başladığı radyatör tamirciliğini 2009'da sağlık sorunları nedeniyle bıraktı.

Tamircilik mesleğini sürdürdüğü sırada ilk olarak evinin penceresindeki tül perdede bulunan motifleri kapıya çizerek ahşap oymacılığına başlayan ve zaman içinde ilgisi artan 60 yaşındaki Erdoğan, bu işi meslek haline getirdi.

Gümüşler beldesindeki atölyesinde zamanla kendini geliştiren Erdoğan, eskicilerden satın aldığı kapı ve pencerelerin yanı sıra ahşap ürünlere Selçuklu, Osmanlı, Yunan, Grek motiflerini işlemeye başladı.

Erdoğan'ın eserlerinden fıçı, tavan göbeği, Osmanlı saltanat arması, dolap kapağı ve çocuk yürüteci Kent Müzesi'nde sergileniyor.

Recep Erdoğan, AA muhabirine, evdeki tül perdenin üstündeki motifleri kapıya çizerek bu işe yöneldiğini anlattı.

"Kış günü perdedeki motifler dikkatimi çekti. Gece yarısı elime tornavida aldım ve evin ortasında kapıyı oymaya başladım." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hanım ve çocuklar, 'uyuyacağız, yapma artık' diye kızdılar. Kapıyı bitirdikten sonra baktım ki ortaya güzel bir motif çıktı, daha sonra bunu boyadım. Birkaç kapı yaptıktan sonra bu hobimi mesleğe dönüştürdüm. Daha sonra bir kapı işledim ve o kapı yüzünden biraz sıkıntı yaşadım, ara vermek zorunda kaldım. 3 ayda işlediğim kapıyı iki yıl boyunca eskitmeye uğraştım, eskittikten sonra sanayiye götürdüm ve tarihi eser sanıldı."

İşini severek yaptığını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Selçuklu, Osmanlı, Yunan ve Grek motiflerini işliyorum. Bu işten ekmeğimi kazanıyorum. Atölyeye geldiğim zaman su içmeyi bile unutuyorum. Kapı işlemeye başladığım zaman bir bakıyorum ki akşam olmuş daha sonra kapımı kilitliyor ve evime gidiyorum. Severek yapmazsam, kafama yatmazsa o işi yapmam. Radyatör tamircisiyken de böyleydim. Meslek olarak da edindim bu yaştan sonra yapacağım pek bir şey de yok."

Erdoğan, mesleğin zorluğundan bahsederek, "Tırnaklarım hemen hemen 4-5 sefer çıktı. Yeri geliyor yanlışlıkla elimize çekiç vuruyoruz. Kış aylarında soğuk olduğu için zor oluyor, bazen sobayı yakmaya bile üşeniyorum ama severek yaptığım için çalışırken ısınıyorum." ifadelerini kullandı.