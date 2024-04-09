Nuri Alço Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi altında - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Nuri Alço Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi altında

Nuri Alço Eskişehir Şehir Hastanesi\'nde tedavi altında

73 yaşındaki sinema oyuncusu Nuri Alço, Eskişehir Şehir Hastanesi Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi görüyor. Hastanenin Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Sungur, Alço'nun tedavi sürecinin devam ettiğini ve sağlık sorunlarının stabil seyrettiğini açıkladı. Alço'nun eşi Burcu Alço ise sağlık çalışanlarına teşekkür ederek dualarını eksik etmemelerini istedi.

09.04.2024 13:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de rahatsızlanan 73 yaşındaki sinema oyuncusu Nuri Alço'nun, Eskişehir Şehir Hastanesi Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisi devam ediyor.

Hastanenin Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Sungur, düzenlendiği basın toplantısında, Alço'nun tedavi sürecinin 7 Nisan'dan bu yana hastanelerinde sürdüğünü bildirdi.

Alço'nun temel olarak 3 sağlık sorununun bulunduğunu belirten Sungur, başlangıç aşamasında nörolojik sıkıntılarının oluştuğunu dile getirdi.

Bulantı ve kusma şikayetiyle çekilen MR'ında beyin arka bölgesinde milimetrik kanlanma olduğunu, şu anda bu durumun stabil seyrettiğini aktaran Sungur, "Güç kaybı yok, konuşmasında problemi yok, tedavisini alıyor." dedi.

Sungur, Alço'nun daha önce baypas ve kalp kapağı operasyonu geçirdiğini, bu nedenle kalbinin ritim bozukluğu ve atımıyla ilgili sıkıntılar yaşadığını ifade etti.

Bununla ilgili gerekli müdahalenin sürdüğünü anlatan Sungur, idrar söktürücü ve ritim bozukluğu tedavisiyle şu aşamada stabil durumda olduğu bilgisini verdi.

"Şu aşamada hayati tehlikesi görülmüyor"

Nuri Alço'nun genel sağlık durumuna değinen Sungur, şunları kaydetti:

"Kendisini ziyaret ettim. Konuşabiliyor, daha rahat nefes alıyor. Aralıklı olarak oksijen tedavisi devam ediyor. Kalp problemi nedeniyle akciğerinde bir enfeksiyon vardı. Bununla ilgili de antibiyotik tedavisi sürüyor. Cuma günü başlayan olaylar silsilesi bugün itibarıyla daha stabil ve daha iyi. İnşallah sevenlerine daha iyi haberler vereceğiz. Şu aşamada hayati tehlikesi görülmüyor. Bugün ziyaret ettiğimde gülüyor, konuşuyor ve morali çok iyiydi. Sevenlerine selamları var."

Alço'nun eşi Burcu Alço da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başhekim Doç. Dr. Mustafa Sungur ve sağlık çalışanlarına teşekkürlerini iletti.

Çok zorlu bir süreçten geçtiklerini belirten Alço, "Dualarınızı esirgemeyin. Çünkü Nuri, benim, ailesi ve sevenleri için çok kıymetli, değerli. Dualarınızı eksik etmeyin." diye konuştu.

Kaynak: AA

Şehir Hastanesi, Eskişehir, Nuri Alço, Magazin, Sağlık, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Nuri Alço Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi altında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Breaking Bad'ın en iyi bölümü: Ozymandias
    13:10 Breaking Bad'ın en iyi bölümü: Ozymandias

    Vince Gilligan tarafından yaratılan ve kült haline gelen Breaking Bad dizisi, birçok etkileyici sahne ve bölüme ev sahipliği yaptı. Dizinin 5. sezon 14. bölümü olan 'Ozymandias', ana karakter Walter White'ın (Bryan Cranston) hikayesindeki kritik bir dönemeç olarak değerlendiriliyor ve dizinin dramatik derinliğini ortaya koyuyor. Bu bölümde, Walter White, çöldeki bir çatışmadan hayatta kalmayı başarırken, bir yandan da eski ortağı Jesse'nin (Aaron Paul) acı bir kaderle yüzleştiğini öğrenir. Ozymandias, Breaking Bad dizisinin en dramatik ve trajik unsurlarını mükemmel bir şekilde harmanlayarak IMDb'de en yüksek puan alan bölüm olmayı başardı.

  • Ardahan Kalesi Ramazan Bayramı'nda ziyaretçilerini bekliyor
    13:01 Ardahan Kalesi Ramazan Bayramı'nda ziyaretçilerini bekliyor

    Osmanlı döneminde Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle onarılan ve günümüze kadar ulaşan tarihi Ardahan Kalesi, Ramazan Bayramı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Kentin sembolü olan kale ve çevresindeki tarihi yapılar bayram öncesi temizlik ve düzenleme çalışmalarıyla yenilenmiştir. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Ardahan Kalesi'ni turizme kazandırmak için çalışmalarını sürdürmektedir. İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Dede, kaleye olan ilginin her geçen gün arttığını ve bu bayramda yaklaşık 2 bin kişinin ziyaretini beklediklerini belirtmiştir. Ardahan Kalesi'nin çevre düzenlemesi ve temizliği yapılarak bayrama hazır hale getirilmiştir. Ardahan turizmine önemli bir katkı sunacak olan bu çalışmalarla tarihi kale daha geniş kitlelere ulaşacaktır.

  • Samsun'da Kadınlar Ramazan Bayramı İçin Çarşamba Kıvratması Yaptı
    12:53 Samsun'da Kadınlar Ramazan Bayramı İçin Çarşamba Kıvratması Yaptı

    Samsun'da bir araya gelen kadınlar, Ramazan Bayramı'nda tüketmek amacıyla yöresel lezzet Çarşamba kıvratması yaptı. Çarşamba kıvratması, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odasının girişimiyle Türk Patent ve Marka Kurumunca 2021 yılında coğrafi işaretli ürün olarak tescillendi. Yoğurt, sıvı yağ, su, yumurta, karbonat ve buğday unuyla yoğrulan hamurun arasına yörede yetiştirilen fındık ve ceviz ile şekerin konulmasının ardından kendine özgü şekli verilerek pişirilen Çarşamba kıvratması, özel günlerde ilgi görüyor. Çarşamba kıvratması, yörede kadınlar tarafından imece usulüyle de yapılarak iftar ve bayramlarda tüketiliyor. Çınarlık Yalı Mahallesi'nde de kadınlar, Ramazan Bayramı'nda tercih edilen Çarşamba kıvratması hazırladı. Bir evde bir araya gelen kadınların bazıları hamuru yoğururken, bazıları hamurdan yufka açtı, diğerleri de kıvratmaya özgü şekli verdi. Bayram öncesinde misafirleri için kıvratma hazırlığı yapanlardan Züleyha İleri, AA muhabirine, her bayram 3-4 kadının bir araya gelerek bayram hazırlığı yaptıklarını belirterek, 'Bu geleneksel lezzet, Çarşamba'nın kültürel mirası olarak bayram sofralarında yerini almaya devam ediyor.' dedi.

  • Dünyaca ünlü BN Team Orkestrası, Kara Sevda dizisinin bestesini çaldı
    12:30 Dünyaca ünlü BN Team Orkestrası, Kara Sevda dizisinin bestesini çaldı

    Dünyaca ünlü BN Team Orkestrası, ünlü müzisyen Toygar Işıklı'nın Kara Sevda bestesini çaldı. Grubun performansı alkış toplarken Işıklı'dan da yorum gecikmedi.

  • Mimar Sinan'ın Trakya'daki Eserleri Tarihi ve Kültürel Değeriyle Öne Çıkıyor
    11:11 Mimar Sinan'ın Trakya'daki Eserleri Tarihi ve Kültürel Değeriyle Öne Çıkıyor

    Osmanlı'nın hüküm sürdüğü coğrafyada pek çok bölgede sayısız eser bırakan Mimar Sinan'a ait yapılar, Trakya'nın tarihi ve kültürel dokusuna da ayrı bir değer katıyor.

  • Eskişehir'de Lüle Taşı Sanatı: İki Kadına Öğretildi
    11:10 Eskişehir'de Lüle Taşı Sanatı: İki Kadına Öğretildi

    Eskişehir'de 40 yıl önce lüle taşı işlemeye başlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel El Sanatçısı Mehmet Çınar, birçok erkeğin yanı sıra iki kadına lüle taşı sanatını öğretti. Çınar, lüle taşını pipodan takıya, satranç takımından büstlere kadar birçok ürüne dönüştürerek bu sanatı gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor. Kadın ustaların da yeteneklerini geliştirdiği bu sanat, Eskişehir'in ekonomik ve kültürel değerlerinden biri haline gelmiştir.


12:40 İsrail, Türkiye’yi ABD’ye şikayet etti: Yatırımları durdurun, yaptırım uygulayın İsrail, Türkiye'yi ABD'ye şikayet etti: Yatırımları durdurun, yaptırım uygulayın
12:32 Abdullah Zeydan’a mazbata verilmesi Bahçeli’yi küplere bindirdi Abdullah Zeydan'a mazbata verilmesi Bahçeli'yi küplere bindirdi
11:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ramazan Bayramı mesajına hayat pahalılığıyla ilgili sözleri damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ramazan Bayramı mesajına hayat pahalılığıyla ilgili sözleri damga vurdu
11:00 Bakan Şimşek, kamuda tasarruf için düğmeye bastı: Kimse ek ödenek için bana gelmesin Bakan Şimşek, kamuda tasarruf için düğmeye bastı: Kimse ek ödenek için bana gelmesin
10:36 Ali Koç’tan sahadan çekilen U19 takımını mest edecek jest Ali Koç'tan sahadan çekilen U19 takımını mest edecek jest
13:07 Survivor’dan elendikten sonra haber alınamayan Poyraz, günler sonra ortaya çıktı Survivor'dan elendikten sonra haber alınamayan Poyraz, günler sonra ortaya çıktı
12:30 Dünyaca ünlü BN Team Orkestrası, Kara Sevda dizisinin bestesini çaldı Dünyaca ünlü BN Team Orkestrası, Kara Sevda dizisinin bestesini çaldı
12:16 Real Madrid, Manchester City maçında stadyumun üstünü kapatacak Real Madrid, Manchester City maçında stadyumun üstünü kapatacak
11:58 İstanbul’da bayram tatili nedeniyle hava kirliliği azaldı, 3 şehir tek fotoğrafta gözüktü İstanbul'da bayram tatili nedeniyle hava kirliliği azaldı, 3 şehir tek fotoğrafta gözüktü
10:57 Demet Şener, kendisine nafaka davası açan İbrahim Kutluay’la alay etti: Onun için yardım defilesi düzenleyeceğim Demet Şener, kendisine nafaka davası açan İbrahim Kutluay'la alay etti: Onun için yardım defilesi düzenleyeceğim
10:47 Almanya’da İsrail ürünlerine boykot çağrısı yapan sunucu görevden alındı Almanya'da İsrail ürünlerine boykot çağrısı yapan sunucu görevden alındı
10:43 Ahmet Davutoğlu, İsrail’le ticaret kısıtlamasını yetersiz buldu: Tamamen durdurun Ahmet Davutoğlu, İsrail'le ticaret kısıtlamasını yetersiz buldu: Tamamen durdurun
10:21 İETT şoförünün yolcuya demir sopayla saldırdığı anlar kamerada İETT şoförünün yolcuya demir sopayla saldırdığı anlar kamerada
09:58 Kağıthane’de silahlı saldırı: 2 ölü, 1’i ağır 2 yaralı Kağıthane'de silahlı saldırı: 2 ölü, 1'i ağır 2 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2024 14:08:27. #1.12#
SON DAKİKA: Nuri Alço Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement