Öğrencilerden Anneler Günü Sürprizi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı öğrencileri, tarlada yevmiye usulüyle çalışan kadınlara Anneler Günü için sürpriz yaparak konser verdi, türkü söyleyip halay çekti.

Bölümün 4. sınıf öğrencileri, Anneler Günü dolayısıyla Munzur Dağları eteklerindeki tarım arazilerinde yevmiye usulüyle çalışan kadınlara sürpriz yaptı.

Ailelerinden uzakta eğitimlerine devam eden 4 kişilik öğrenci grubu, tarlada çapa yapan kadınlara karanfil dağıtarak Anneler Günü'nü kutladı.

Öğrenciler, daha sonra yanlarında getirdikleri keman, gitar, bağlama ve bendir ile açık hava konseri verdi. Öğrencilerin söyledikleri yöreye ait türkülere kadınlar da eşlik etti.

Müzik eşliğinde tarlada hep birlikte halay çeken kadınlar, Anneler Günü'nün mutluluğunu ve heyecanını yaşadı.

Sürpriz karşısında mutlu oldular

Tarım işçisi 67 yaşındaki Aygül Mete, AA muhabirine, Anneler Günü'nü kutlayan öğrenciler sayesinde mutlu olduklarını ve çok keyifli bir gün geçirdiklerini söyledi.

Sürpriz karşısında şaşırdıklarını belirten Mete, "Tarlada çalışıyorduk, müzik öğrencileri tarlaya gelerek bize sürpriz yaptı, Anneler Günü'müzü kutladılar. Bizlere çiçekler verdiler, çok mutlu ettiler. Anneler Günü'nde hatırladıkları için onlara gönülden çok teşekkür ederim. Halay çektik, sanki evlatlarımız tarlaya gelmiş gibi çok mutlu olduk." diye konuştu.

İşçilerden 57 yaşındaki Güler Ayhan da "Anneler Günü'nde müzik öğrencilerimiz tarlaya geldi, bizi onurlandırdılar, gururlandırdılar. Onlarla beraber tarlada türküler söyledik, oynadık. Hem çalıştık hem eğlendik. Bize Anneler Günü'nü unutturmadıkları için hepsine çok teşekkür ederim." dedi.

Öğrencilerden Diyar Karaman, arkadaşlarıyla farklı bir çalışma yaparak tarlada çalışan kadınların Anneler Günü'nü kutlamaya geldiklerini belirterek, "Biz ailemizden uzaktayız. Onların yanlarında olup kutlayamadık ama buradaki annelere onların istedikleri müzikleri çaldık. Onlarla halaylar çektik, eğlendik. Kendi annem başta olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum, hepsinin ellerinden öpüyorum." ifadelerini kullandı.

"Her anne bizim için kutsaldır"

Mehmet Can Kırçil, "Anneler Günü'nde annelerimize çiçekler vermeye ve şarkılar söylemeye geldik. Her anne bizim için kutsaldır, tüm annelerin ellerinden öpüyorum." diye konuştu.

Ailelerinden uzakta olduklarını dile getiren Meryem Yolcu da şunları kaydetti:

"Tarlada çalışan annelerimizin günlerini kutlamaya geldik. Onlarla halaylar çektik, şarkılar söyledik, çok keyifliydi. Hem onlar çok eğlendiler hem biz çok keyif aldık. Tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun."