Ortaca'da öğrenciler 3 bin yıllık antik kentte kitap okudu

Ortaca ilçesinde öğrenciler, kitap okuma etkinliğini 3 bin yıllık geçmişi bulunan Kaunos Antik Kenti'nde gerçekleştirdi.

Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan "Okur Gezer projesi" kapsamında düzenlenen etkinliğe Dalyan Turizm ve Kültür Derneği (Dalyan Dernek) tarafından da rehberlik desteği verildi.

Etkinliğe, Ortaca Eskiköy İlköğretim Okulunda eğitim gören, anasınıfı, ilk ve ortaokul öğrencilerinin yanı sıra öğretmen ile veliler de katıldı.

Öğrenciler antik kentin tiyatro alanında İstiklal Marşı'nı okuyarak o çağlarda kullanılan akustiği yaşadı.

Antik kentin kalıntıları arasında gezen öğrenciler, yanlarında getirdiği kitapları okudu, gönüllü rehber eşliğinde o dönemleri tiyatral olarak canlandırdılar.

Ortaca Eskiköy İlköğretim Okulu Müdürü Volkan Durdu, etkinliği, Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan, "Muğla Okur Gezer projesi" kapsamında gerçekleştirdiklerini söyledi.

Öğrencilerin antik kent hakkında bilinçlenmesini ve bilgi edinmesini sağlamak amacıyla böyle bir etkinlik planladıklarını belirten Durdu,"Muğla'da yaşıyoruz yakın bir yer olmasına rağmen hala gezmeyen velilerimiz var, öğrencilerimiz var. Hatta öğretmenlerimiz bile bu antik kenti bilmiyorlar. Bu vesileyle öğrencilerimizi bu yerlere getirelim dedik. Amacımız bu tarihi yerlerde kitapların büyülü dünyasında öğrencilerimizle bir yolculuğa çıkmaktı. Bunu başarabildiysek ne mutlu bizlere." dedi.

Gönüllü rehber Dalyan Turizm ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Yıldırım Söylemez ise Kaunos Antik Kenti'nin Türkiye'nin en güzel antik şehirlerinden olduğunu, ifade etti.

Türkçe öğretmeni Damla Sünger ise bazı öğrencilerin burada yaşamalarına rağmen ilk defa antik kente geldiklerini ve çok mutlu olduklarını kaydetti.

Öğrenci Nazlı Uçar da arkadaşları antik kenti gezmenin, kitap okumanın kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Öğrenci Tunahan Kaya ise kente daha önce hiç gelmediğini ve gezip görünce çok heyecanlandığını söyledi.