Ortaca'da öğrenciler 3 bin yıllık antik kentte kitap okudu - Son Dakika
Üye Girişi

Ortaca'da öğrenciler 3 bin yıllık antik kentte kitap okudu

17.05.2022 19:35

Ortaca ilçesinde öğrenciler, kitap okuma etkinliğini 3 bin yıllık geçmişi bulunan Kaunos Antik Kenti'nde gerçekleştirdi.

Ortaca ilçesinde öğrenciler, kitap okuma etkinliğini 3 bin yıllık geçmişi bulunan Kaunos Antik Kenti'nde gerçekleştirdi.

Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan "Okur Gezer projesi" kapsamında düzenlenen etkinliğe Dalyan Turizm ve Kültür Derneği (Dalyan Dernek) tarafından da rehberlik desteği verildi.

Etkinliğe, Ortaca Eskiköy İlköğretim Okulunda eğitim gören, anasınıfı, ilk ve ortaokul öğrencilerinin yanı sıra öğretmen ile veliler de katıldı.

Öğrenciler antik kentin tiyatro alanında İstiklal Marşı'nı okuyarak o çağlarda kullanılan akustiği yaşadı.

Antik kentin kalıntıları arasında gezen öğrenciler, yanlarında getirdiği kitapları okudu, gönüllü rehber eşliğinde o dönemleri tiyatral olarak canlandırdılar.

Ortaca Eskiköy İlköğretim Okulu Müdürü Volkan Durdu, etkinliği, Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan, "Muğla Okur Gezer projesi" kapsamında gerçekleştirdiklerini söyledi.

Öğrencilerin antik kent hakkında bilinçlenmesini ve bilgi edinmesini sağlamak amacıyla böyle bir etkinlik planladıklarını belirten Durdu,"Muğla'da yaşıyoruz yakın bir yer olmasına rağmen hala gezmeyen velilerimiz var, öğrencilerimiz var. Hatta öğretmenlerimiz bile bu antik kenti bilmiyorlar. Bu vesileyle öğrencilerimizi bu yerlere getirelim dedik. Amacımız bu tarihi yerlerde kitapların büyülü dünyasında öğrencilerimizle bir yolculuğa çıkmaktı. Bunu başarabildiysek ne mutlu bizlere." dedi.

Gönüllü rehber Dalyan Turizm ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Yıldırım Söylemez ise Kaunos Antik Kenti'nin Türkiye'nin en güzel antik şehirlerinden olduğunu, ifade etti.

Türkçe öğretmeni Damla Sünger ise bazı öğrencilerin burada yaşamalarına rağmen ilk defa antik kente geldiklerini ve çok mutlu olduklarını kaydetti.

Öğrenci Nazlı Uçar da arkadaşları antik kenti gezmenin, kitap okumanın kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Öğrenci Tunahan Kaya ise kente daha önce hiç gelmediğini ve gezip görünce çok heyecanlandığını söyledi.

Ortaca'da öğrenciler 3 bin yıllık antik kentte kitap okudu
Ortaca'da öğrenciler 3 bin yıllık antik kentte kitap okudu
Ortaca'da öğrenciler 3 bin yıllık antik kentte kitap okudu
Ortaca'da öğrenciler 3 bin yıllık antik kentte kitap okudu

YORUMLAR
500
Ortaca'da öğrenciler 3 bin yıllık antik kentte kitap okudu Ortaca'da öğrenciler 3 bin yıllık antik kentte kitap okudu
Kaynak: AA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Ortaca, Muğla, Kitap, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Ortaca'da öğrenciler 3 bin yıllık antik kentte kitap okudu - Son Dakika


Son Dakika
19:43 İsveç Başbakanı ve Finlandiya Cumhurbaşkanı basın toplantısı düzenledi: Erdoğan'dan görüşme talep ettik
18:33 Heyecan yaratan final! Avrupa Ligi sahibini buluyor
18:15 Operasyonlar devam ediyor! İstanbul'da son bir hafta içinde 17 bin 116 düzensiz göçmen yakalandı
18:11 İtalya'da önemli transfer! Juventus'un başarılı futbolcusu Inter'e gidiyor
17:51 İsveç Başbakanı Andersson: NATO üyeliği konusunda Türkiye ile sorunları çözmeye hazırız
17:38 Ak Partili Derinci Belediyesi tarafından konseri iptal edilen Aynur Doğan: Bizler "kaslarınızı" geliştireceğiniz kum torbası değiliz
17:29 9-5 çalıştığı gazeteciliği bırakıp cinsel film sektörüne girdi ama talih yüzüne gülünce başka yerden paraya para demedi
17:22 Arda Turan'dan sitem dolu paylaşım: Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum, müsaade edin
17:18 Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya tutumu sonrası ABD'den şaşırtan Türkiye sözleri
17:07 Trabzonsporlu futbolcular Avrupa'nın radarında! Teklif üstüne teklif yağıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 20:06:49. #1.11#
SON DAKİKA: Ortaca'da öğrenciler 3 bin yıllık antik kentte kitap okudu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement