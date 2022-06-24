Pompei Antik Kenti'ndeki kazılarda içinde yumurtasıyla kaplumbağa kalıntısı bulundu

İtalya'daki antik kent Pompei'de yapılan kazılarda çok iyi şekilde korunmuş içinde yumurtasıyla bir kaplumbağanın kalıntıları bulundu.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Pompei'de kazı yapan arkeologlar, yumurtasıyla birlikte çok iyi korunmuş küçük bir kara kaplumbağasının kalıntılarını keşfetti.

İtalya'nın Orientale Üniversitesi, Almanya'nın Freie ve İngiltere'nin Oxford üniversitelerinden uzmanların, antik kentte MS 62 yılındaki depremde yıkılan lüks bir evin kalıntılarında yaptığı kazılarda, kil zeminin yarım metre altında kaplumbağaya rastladıkları belirtildi.

Uzmanlar, kaplumbağanın kendisini korumak amacıyla eve girdiği tahmininde bulunurken, kazı yapılan evin MS 79'da Vezüv Yanardağı'nın patlaması sonucu küller altında kalmasıyla bugüne kadar korunarak geldiğini aktardı.

Arkeolojik parkın genel müdürü Gabriel Zuchtriegel de bu keşfin, kentin son dönemindeki yaşantısına ışık tutacak bir bulgu olduğunu kaydetti.

İtalya Kültür Bakanı Dario Franceschini de keşifle ilgili yaptığı açıklamada, "Pompei, dünyayı büyüleyen bir tarih hazinesidir." dedi.

Napoli yakınlarındaki antik Pompei kenti, turistlerin İtalya'da akın ettiği yerlerin başında geliyor.