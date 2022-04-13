Ramazan ayında Eyüpsultan'dan, İstanbul'un kalbine manevi yolculuk - Son Dakika
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Ramazan ayında Eyüpsultan'dan, İstanbul'un kalbine manevi yolculuk

13.04.2022 14:38

- Ramazan ayında Eyüpsultan'dan, İstanbul'un kalbine manevi yolculuk 2022 yılında düzenlediği kültür turları ile Eyüpsultanlıları İstanbul'un tarihi ve turistik ve manevi mekanlarıyla buluşturan Eyüpsultan Belediyesi, Ramazan Ayı'nda da gezilerine devam ediyor.

- Ramazan ayında Eyüpsultan'dan, İstanbul'un kalbine manevi yolculuk

İSTANBUL - 2022 yılında düzenlediği kültür turları ile Eyüpsultanlıları İstanbul'un tarihi ve turistik ve manevi mekanlarıyla buluşturan Eyüpsultan Belediyesi, Ramazan Ayı'nda da gezilerine devam ediyor.

Eyüpsultanlıların Ramazan'ın manevi iklimini her yönden yaşamaları için çeşitli etkinlikler gerçekleştiren Eyüpsultan Belediyesi, Ramazan ayına özel düzenlediği cami ve türbe gezileri ile de vatandaşların takdirini kazanıyor. Sadece Eyüpsultan ilçesinde ikamet eden vatandaşların katılabildiği, İstanbul'un kalbi ve manevi atmosferinin en yoğun yaşandığı yerler olan Beykoz Yuşa Hz. Kabri, Çamlıca Cami, Aziz Mahmud Hüdai Hazretleri Türbesi ziyaretlerinin yapıldığı semt dışı turlarıyla Eyüpsultanlılar İstanbul'un manevi mekanlarını gezme fırsatı buluyorlar. Hafta içi her gün farklı bir mahalleden 100 kişilik gruplar halinde düzenlenen geziler profesyonel rehber eşliğinde gerçekleştiriliyor.

Vatandaşlar ilk olarak İstanbul'un manevi yerleri arasında ziyaret edilmesi gereken en önemli noktalarından biri olan Osmanlı devri İstanbul velilerinin büyüklerinden Aziz Mahmud Hüdai Hazretleri'nin Üsküdar'da bulunan türbesini ziyaret ediyorlar. Burada Aziz Mahmud Hüdai Hazretleri'nin vefatından sonra kabrini ziyaret edenler için ettiği "Ya Rabbi! Kıyamete kadar bizim yolumuzda bulunanlar, bizi sevenler ve ömründe bir kere türbemize gelip ruhumuza Fatiha okuyanlar bizimdir Bize mensup olanlar, denizde boğulmasınlar; ahir ömürlerinde fakirlik görmesinler; imanlarını kurtarmadıkça ölmesinler; öleceklerini bilsinler ve haber versinler ve de ölümleri denizde boğularak olmasın" duasına nail olmak için el açıp dualarını ediyorlar.

Aziz Mahmud Hüdai Hazretleri'nin türbesinin ardından Türkiye'nin en ünlü camileri arasında yer alan, özellikle büyük kapasitesi ile binlerce kişinin aynı anda ibadet yapmasına imkan sunan Çamlıca Camii ziyaret ediliyor. Burada namazlarını kılan vatandaşlar Çamlıca Camii'nin özellikleri ve bilinmeyenleri hakkında bilgi alıp ziyaretlerinin son durağı olan Anadolu Kavağı'nda Beykoz ilçesinde bulunan Yuşa Türbesi ve Camii'ne gidiyorlar. Bir rivayete göre Musa Peygamber ile birlikte Mecme'u'l-Bayreyn'e yani Boğaziçi'ne gelmiş ve vefat ederek bu tepeye gömülmüş olan Hazreti Yuşa'nın türbesinde dua eden vatandaşlar camii ve türbe ziyaretlerini tamamlayarak gezilerini tamamlıyorlar.

Ramazan ayında Eyüpsultan'dan, İstanbul'un kalbine manevi yolculuk
Ramazan ayında Eyüpsultan'dan, İstanbul'un kalbine manevi yolculuk
Ramazan ayında Eyüpsultan'dan, İstanbul'un kalbine manevi yolculuk

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Kartal Belediyesi'nin düzenlediği 'Ramazan Ayı İnanç Turları' başladı Kartal Belediyesi'nin düzenlediği 'Ramazan Ayı İnanç Turları' başladı

Eyüpsultan Belediyesi, Eyüpsultan, İstanbul, Ramazan, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Ramazan ayında Eyüpsultan'dan, İstanbul'un kalbine manevi yolculuk - Son Dakika


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