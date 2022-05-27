Rize'de "Okul Öncesi Eğitimi Yıl Sonu Şenlikleri" yapıldı

Rize'de, "Okul Öncesi Eğitimi Yıl Sonu Şenlikleri" düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Gülbahar Hatun Anaokulu öncülüğünde Rize Atletizm Pistinde organize edilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

"Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi" kapsamında okul öncesi eğitimde farkındalık oluşturmak, okul öncesi eğitimde okullaşma oranını arttırmak ve çocukların eğlenerek öğrenmelerini sağlamak gibi çeşitli hedefleri bulunan etkinliğin açılışını İl Mili Eğitim Müdürü Engin Emen yaptı.

Şenlikte, yaklaşık 2 bin öğrenci çeşitli aktiviteler gerçekleştirdi.

Rize Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün de desteklediği etkinlikte öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Proje Koordinatörü Gülbahar Hatun Anaokulu Müdürü Cemil Metoğlu, çocukların şenlikte keyifli anlar yaşadığını belirterek, katkı sunanlara teşekkür etti.