Adana'nın Saimbeyli ilçesindeki eski K1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, yönetmen Can Beslen'in "Rukye" filminin çekimlerine ev sahipliği yapıyor.
Yapımcılığını Hasan Köroğlu'nun, genel yönetmenliğini de Utku Uçar'ın üstlendiği gerilim türündeki filmin 4 Kasım'da başlayan çekimleri, ilçe merkezindeki eski cezaevinde devam ediyor.
Filmin oyuncu kadrosunda Sevgi Sönmez, İlgim Ada Gürkan, Sevinç Gediktaş ve Cansel Karacan da yer alıyor.
Yönetmenliğini Can Beslen'in yaptığı "Rukye"nin çekimlerinin, yaklaşık 1 ay sürmesi bekleniyor.
Uçar, gazetecilere, ilçenin doğal ve tarihi güzelliklerine hayran kaldıklarını söyledi.
Son Dakika › Kültür Sanat › Rukye Filmi Adana'da Çekiliyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?